Канадские юниоры забросили в ворота белорусов 11 шайб

Канадские юниоры забросили в ворота белорусов 11 шайб5
- 22.04.2019, 8:28
На ЧМ по хоккею среди юниоров (U18) канадцы не оставили камня на камне от белорусских сверстников.
Интересно, что в матче третьего тура, который проходил в рамках Чемпиона мира в Швеции, встречались лидеры – и канадцы, и белорусы одержали по две виктории.
Однако битвы не получилось. «Кленовые листья» победили – 11:1 (3:0, 5:1, 3:0). Единственная шайба белорусов на счету Виталия Пинчука, она была заброшена при счете 0:8, пишут naviny.by.
Теперь турнирное положение в группе А следующее:
Канада — 9 очков (3 игры);
Беларусь — 6 (3);
Чехия — 6 (3);
Финляндия — 0 (3);
Швейцария — 0 (2).