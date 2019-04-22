Канадские юниоры забросили в ворота белорусов 11 шайб 5 22.04.2019, 8:28

На ЧМ по хоккею среди юниоров (U18) канадцы не оставили камня на камне от белорусских сверстников.

Интересно, что в матче третьего тура, который проходил в рамках Чемпиона мира в Швеции, встречались лидеры – и канадцы, и белорусы одержали по две виктории.

Однако битвы не получилось. «Кленовые листья» победили – 11:1 (3:0, 5:1, 3:0). Единственная шайба белорусов на счету Виталия Пинчука, она была заброшена при счете 0:8, пишут naviny.by.

Теперь турнирное положение в группе А следующее:

Канада — 9 очков (3 игры);

Беларусь — 6 (3);

Чехия — 6 (3);

Финляндия — 0 (3);

Швейцария — 0 (2).