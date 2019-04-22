В результате терактов на Шри-Ланке погибли 290 человек 4 22.04.2019, 8:35

ФОТО: EPA

На Шри-Ланке почти одновременно произошли взрывы в католических церквях и отелях.

В результате терактов на Шри-Ланке погибли 290 человек, сообщает 22 апреля издание Hindustan Times.

По данным полиции, ранены около 500 человек.

До сих пор ни одна организация не взяла на себя ответственность за восемь взрывов в католических церквях и нескольких отелях на Шри-Ланке, отмечает Reuters.

Источник в правительстве Шри-Ланки сообщил Reuters, что в связи с трактами президент Майтрипала Сирисена, который сейчас находился за границей, созвал срочное заседание совета национальной безопасности страны.

21 апреля на Шри-Ланке почти одновременно произошли взрывы в католических церквях городов Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа, а также в трех отелях столицы страны Коломбо: Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Позже прогремел седьмой взрыв в городе Дехивала-Маунт-Лавиния и восьмой – в пригороде столицы, городе Дематагода.

По последним данным, погибших было по меньшей мере 207, 35 из них – иностранцы. По данным СМИ, среди убитых есть американские, британские и голландские граждане.

Семь подозреваемых в организации терактов были арестованы во время рейда сил безопасности в столице Шри-Ланки. Во время операции были убиты трое полицейских.