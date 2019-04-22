Порошенко набрал больше всего голосов за рубежом 22.04.2019, 8:40

ФОТО: DAY.KYIV.UA

ЦИК Украины подсчитал 97,02% протоколов по зарубежному округу.

По состоянию на 8:15 22 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 97,02% протоколов в пределах зарубежного избирательного округа.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, Петр Порошенко набрал больше всего голосов в большинстве стран, в которых проходило голосование на зарубежном избирательном округе. За него проголосовали 30 487 (53,7%) граждан Украины.

Владимир Зеленский получил больше всего голосов в 24 странах. За него в общем отдали свои голоса 25 451 (44,83%) избиратель.

Наибольшую поддержку Порошенко получил от соотечественников во Вьетнаме (79.45%) и в Нидерландах (74.61%), а Зеленский - на Кубе (84.88%) и в Бразилии (75%).

Отметим также, что в граничащих с Украиной странах большинство украинцев отдали свои голоса Зеленскому. Так, в Беларуси за него проголосовали 68.48% избирателей, в Венгрии - 50.56%, в Молдове - 71.31%, в Польше - 50.65%, Словакии - 51.88%. Действующий президент одержал победу в Румынии. За него проголосовали 52% избирателей.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно результатам Национального экзитпола, Зеленский набирает 73% голосов, а Порошенко - 25,5%.