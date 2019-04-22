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Евгений Есаулов: Надо мобилизоваться и сконцентрироваться

  • 22.04.2019, 9:04

В чем причина разгромного поражения белорусских юниоров на ЧМ по хоккею?

Главный тренер юниорской сборной Беларуси Евгений Есаулов дал оценку сокрушительному поражению от канадцев (1:11) в матче чемпионата мира-2019 в элитном дивизионе. 

- К сожалению, играла одна команда — и это не сборная Беларуси. Мы наблюдали за происходящим. Вспышки были, однако это несколько смен, которые можно пересчитать по пальцам. Там мы делали то, что давало результат в предыдущих матчах. Не вижу проблем с физическим состоянием. Уверен, причина — эмоциональное выгорание. В предыдущих поединках отдали очень много эмоций. Вроде как был выходной, парни улыбались, но все-таки психологически не справились.

- Если не секрет, что сказали ребятам в раздевалке?

- Что все только начинается. В понедельник очень непростая сборная Швейцарии, которая вроде бы пока не блещет, но может преподнести серьезный сюрприз. Надо мобилизоваться и сконцентрироваться. Будем готовиться и идти дальше, — цитирует тренера сайт ФХБ.


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