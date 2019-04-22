В Беларуси будут судить главу Союза поляков 22.04.2019, 9:09

АНЖЕЛИКА БОРИС

ФОТО: POLSKIERADIO.PL

Анжелику Борис будут судить за «несанкционированный» праздник «Казюки».

Суд Ленинского района Гродно 23 апреля начнет рассмотрение административного дела Анжелики Борис.

По информации "Гродненской Весны", на председателя непризнанного официальной властью РБ Союза поляков в Беларуси гродненская милиция составила протокол о якобы административном правонарушениі по ст 23.34 КоАП, а именно за "несанкционированное" проведение в марте текущего года традиционного праздника "Казюки".

Какой судья будет рассматривать административное дело Анжелики Борис - пока неизвестно.

Суд назначен на 10 часов утра.