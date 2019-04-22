Бессмертный упырь 12 Александр Скобов

22.04.2019, 9:28

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Поклонение Сталину – это то же самое, что и поклонение Гитлеру.

Вообще-то тема так называемого "Бессмертного полка" – вообще не моя тема. Этот обряд я считаю частью глубоко вредной, человеконенавистнической религии победобесия, насаждаемой криптофашистским путинским режимом исключительно в целях продвижения имперского реваншизма. Поэтому лично мне глубоко безразлично, с какими портретами на этот ритуал ходят. Вот приходит г-жа Поклонская с портретом гвардии полковника Романова (Николашки Кровавого) – и фиг с ней. Да хоть с портретом Гитлера приходите.

Да-да, вы не ошиблись. Поклонение Сталину – это то же самое, что и поклонение Гитлеру. Это поклонение Государству-Молоху, стоящему выше права и морали и питающемуся человеческой кровью. Поклонение насилию, жестокости, человекоубийству. Это "причастие Буйвола".

Еще раз повторю: преступления сталинизма столь же чудовищны и отвратительны, как и преступления гитлеризма. И оценка преступлений сталинизма не может ничем отличаться от оценки преступлений гитлеризма. То, что преступления сталинизма сочетались еще и с восторженной верой в будущее "доброе общество", никак не влияет на их оценку – историческую, правовую, нравственную.

Кстати, а никто не задумывался, как бы исторически оценивалась личность Гитлера, если бы он победил Сталина? Лет через семьдесят? Вот я думаю, что точно так же, как сейчас оценивается многими личность Сталина: упырь, конечно, но одно доброе дело все же сделал – второго такого же завалил.

9 мая вообще отмечать нечего. Гитлера победила Антигитлеровская коалиция. И день ее победы я отмечаю 8 мая вместе со всем вменяемым человечеством. А вот советский народ в этой войне потерпел сокрушительное поражение, потому что эта война укрепила власть сталинских упырей над ним. Продлила годы его рабства и унижения. Так что не было никакой "Великой Победы советского народа". Победа сталинских упырей над народом была, а победы народа не было.

Но если кто-то эту победу упырей хочет праздновать, то, как говорится, флаг в руки, барабан на шею. Празднуйте. С любыми портретами, с любой символикой. Я был и остаюсь категорическим противником государственного запрета любой символики, хоть советской, хоть нацистской. Да, пусть нацисты носят свою символику открыто, а не прячутся по темным углам. Пусть их будет видно. Нам надо, чтобы их было видно. Нам надо, чтобы было видно тех, кто оправдывает Гитлера. Точно так же, как нам надо, чтобы было видно тех, кто оправдывает Сталина. Поэтому я выступал и буду выступать против любого государственного преследования за любое оправдание или отрицание. Будь то отрицание решений Нюрнбергского трибунала, отрицание Холокоста, отрицание геноцида армян или отрицание катынского расстрела, совершенного палачами из советского НКВД.

Но все вышесказанное касается только и исключительно государственных запретов. А вот любая группа частных лиц, организующая публичное мероприятие, имеет право на своем мероприятии запретить любую символику. И это правильно. Представляется желательным, чтобы люди с портретами Сталина кучковались все-таки отдельно от прочих людей. Точно так же, как и люди с портретами Гитлера. Так что зря Зюганов жалуется. Отвращение к вурдалакам заложено в человеке на глубинном физиологическом уровне. Надо с этим считаться.

Александр Скобов, Facebook