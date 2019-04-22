Виктория Азаренко: Горжусь командой и вижу, что у нас хорошее будущее 22.04.2019, 9:47

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

Белорусская теннисистка об игре с австралийками.

Сборная Беларуси по теннису уступила команде Австралии в полуфинале Кубка Федерации, однако Виктория Азаренко гордится соратницами. Впечатлениями от игры белоруска поделилась в своем Instagram-аккаунте.

— Даже несмотря на то, что мы проиграли очень тяжелую битву, я покинула площадку с улыбкой не из-за результата, а потому, что для меня это было похоже на начало нашего особого путешествия! Я горжусь своей командой, рада возможности сыграть за свою страну и вижу, что у нас хорошее будущее! Спасибо, девушки! Давайте продолжать. Это будет весело, — написала В. Азаренко на своей страничке.

Также она высказалась по поводу игры соперниц. И особо отметила напарницу Эшли Барти, в паре с которой Азаренко удачно выступает в этом сезоне.

— Поздравляю команду Австралии! Это была очень хорошая игра, удачи в финале. Эшли Барти, сохрани этот огонь в глазах для наших парных матчей в этом году, — добавила Азаренко.