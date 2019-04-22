В Беларуси проголосовали за Владимира Зеленского 2 22.04.2019, 9:53

ЦИК Украины подсчитал 100% протоколов по зарубежному округу.

В зарубежном избирательном округе на повторных выборах президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 54,73% избирателей, Владимир Зеленский — 43,78%.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 100% электронных протоколов.

Так, Порошенко получил большинство голосов украинцев в 45 из 72 стран мира. За него за рубежом проголосовали 32 749 (54.73%) граждан Украины.

Зеленский получил больше голосов в 24 странах. За него в общем за границей отдали свои голоса 26 196 (43.78%) избирателей.

Отметим, что в трех странах голоса украинцев, принявших участие в выборах, распределились между кандидатами поровну: по 49,2% в Алжире (проголосовали 63 избирателя), по 50% в Кувейте (92) и по 48,52% в Чили (68).

Явка украинцев за границей во втором туре выборов президента составила 59 830 человек, что несколько выше по сравнению с голосованием 31 марта. Тогда проголосовали 55 031 человек.

Больше всего граждан Украины проголосовало в 5 странах ЕС: Польше (проголосовали 7 880 украинцев, из которых 50,65% - за Зеленского), Германии (6 962 гражданина, 55,15% - за Порошенко), Италии (5 901 человек, 62,14% – за Порошенко), Чехии (5 167 граждан, 59,02% - за Зеленского) и Испании (4 813 человек, 56,01% - за Порошенко).

Наибольшую поддержку Порошенко получил от соотечественников во Вьетнаме (79.45%) и в Нидерландах (74.61%), а Зеленский - на Кубе (84.88%) и в Бразилии (75%).

Отметим также, что в граничащих с Украиной странах большинство украинцев отдали свои голоса Зеленскому. Так, в Беларуси за него проголосовали 68.48% избирателей, в Венгрии - 50.56%, в Молдове - 71.31%, в Польше - 50.65%, Словакии - 51.88%. Действующий Президент одержал победу в Румынии. За него проголосовали 52% избирателей.

Добавим, что украинцы не смогли проголосовать на территории РФ, поскольку ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков в этой стране, созданных в 2012 году на постоянной основе. Эти участки были перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Для голосования на повторных выборах президента Украины за рубежом в посольствах и консульствах Украины, как и в первом туре, в 72 странах мира был сформирован 101 заграничный избирательный участок. Больше всего участков открыли в Германии – 5, США, Польше, Италии (по 4), а также Канаде, Испании и Турции (по 3). Всего для голосования 21 апреля ЦИК передала в зарубежные избирательные участки 436 528 бюллетеней, а на момент окончания голосования в списки избирателей на этих участках были внесены 448 896 граждан Украины.