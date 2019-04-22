Демонстранты в Судане заявили о неприятии Временного военного совета 22.04.2019, 10:06

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Лидеры протестов намерены расширять кампанию за передачу власти гражданским.

Лидеры протестных выступлений в Судане в воскресенье обещали активизировать демонстрации против военных правителей страны в рамках расширяющейся кампании за передачу власти гражданским лицам, сообщает «Голос Америки».

Обращаясь к участникам митинга у министерства обороны в центре Хартума, один из лидеров протестного движения заявил, что демонстранты больше не признают Временный военный совет, который взял на себя властные полномочия после смещения диктатора Омара аль-Башира несколько дней назад.