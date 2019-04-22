«Вся «в мыле», а зарплата – будто не напрягаюсь» 3 22.04.2019, 10:10

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Кассир одного из сетевых магазинов честно рассказала о своих доходах и расходах.

Контролер-кассир одного из сетевых магазинов в Барановичах рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, как, не покупая дорогие продукты, старается разнообразить меню и на чем экономит:

- Я выросла в деревне, откуда мечтала уехать. Поэтому в 9-м классе решила поступать в колледж. Училась я неплохо и без проблем поступила на экономическую специальность. Сначала думала, что продолжу учиться в университете, но, если честно, учиться надоело и после колледжа я пошла работать: устроилась в небольшой магазин продавцом одежды, но там было скучно: людей мало, ничего не берут. Поэтому начала искать новую работу. Нашла быстро – в сетевых магазинах всегда есть вакансии кассиров.

Теперь я сижу на кассе – рассчитываю покупателей. Кроме того, выкладываю товар, проверяю его срок годности. Люди в магазине есть практически всегда. А когда во многих предприятиях заканчивается рабочий день, стоят очереди человек по десять. В общем, не продохнуть.

График у меня – два дня через два по 12 часов, но иногда приходится выходить и по выходным. Получаю в среднем чуть больше 400 рублей. Если честно, уже жалею, что сменила работу: теперь я всегда «в мыле», а зарплата такая, будто я совсем не напрягаюсь.

Интернет вместо телевидения

Я живу с молодым человеком, мы снимаем однокомнатную квартиру. Бюджет у нас раздельный, мы договорились, что парень будет оплачивать аренду, а я – коммуналку и интернет.

Сказать, что мы на чем-то экономим, – нет. Придерживаемся общеизвестных правил: выключать свет там, где никого нет, не «лить» воду в душе, пока намыливаешься. В результате на оплату коммунальных платежей в месяц уходит около 80 рублей.

Интернет мы выбрали безлимитный, но не самый дорогой. И пусть кто-то скажет, что интернет – недешевое удовольствие, я считаю, отказаться от него – это лишить себя связи с миром. Мы постоянно смотрим на ноутбуке фильмы, переписываемся с друзьями. А вот телевизора у нас нет и покупать его не планируем – зачем, если сейчас все есть в интернете?

За мобильную связь – это безлимитный интернет и бесплатные минуты – отдаю 17 рублей.

Экспериментируем с рецептами

Несмотря на то, что бюджет у нас раздельный, все продукты общие – покупаем их по очереди. Привычки закупаться на весь месяц у нас нет, поэтому ходим в магазин два-три раза в неделю. Покупаем курицу, свинину, макароны, крупы, молочные продукты, фрукты и овощи. Много не берем, один поход в магазин обходится рублей в 20.

Очень редко покупаем домой сладости: я сладкое обычно покупаю себе на работе, чтобы перекусить. На такие перекусы уходит примерно 20–30 рублей в месяц.

Так как разнообразить рацион более дорогими продуктами мы не можем, стараемся разнообразить его новыми блюдами из того, что есть.

Рецепты ищем в интернете, экспериментируем. Недавно начали делать запеканки из макарон и курицы – получается целый противень, а по деньгам – всего

5 рублей.

Косметику выбираю белорусскую

Обновки я покупаю часто. Обычно это недорогие вещи, поэтому они быстро теряют приличный вид. В основном выбираю из того, что продают на рынке. Обувь тоже выбираю недорогую – ее хватает как раз на сезон.

Немного денег уходит на косметику и бытовую химию. Все это я покупаю в сетевых магазинах – там часто бывают скидки. Декоративную косметику и кремы беру белорусских производителей: они нормального качества, а стоят в три раза дешевле зарубежных аналогов.

Чтобы сэкономить, кончики волос подрезаю себе сама. С маникюром так не получается: ногти у меня быстро ломаются, поэтому раз в месяц делаю гель-лак. Это

20 рублей, зато весь месяц ногти выглядят аккуратно.

О загранице только мечты

Я работаю далеко от дома, добираюсь на автобусе. Поэтому покупка проездного – обязательная статья расходов. Ездить на талонах мне было бы дешевле рублей на пять, но однажды я забыла пробить талон и заплатила штраф. Чтобы больше не попадать в такую ситуацию, покупаю проездной.

К сожалению, на развлечения остается совсем ничего – 15, иногда 20 рублей. На эти деньги я могу раз в месяц сходить с подружками в кино и в кафе. О нормальном летнем отдыхе (съездить за границу или в санаторий) с такой зарплатой остается только мечтать. Отдыхаю на Мышанке.