Россия будет торговать с Украиной через Лукашенко? 5 22.04.2019, 10:13

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Но окно может быть прикрыто в любой момент.

В ответ на санкции Киева Москва ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Зато неожиданный бонус получила Беларусь. Аналитики уверены: теперь Минск развернет серые схемы реэкспорта нефти в соседнюю страну на полную мощность. В чем выгода белорусского режима — в материале РИА Новости.

Суть запрета

Об ограничительных мерах в отношении Украины премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил 18 апреля. Экспорт нефти отныне под запретом, а поставлять уголь, дизельное топливо, бензин и сжиженные углеводородные газы (СУГ) можно лишь по специальным разрешениям Минэкономразвития.

Это означает, что Россия в каждом отдельном случае будет рассматривать заявки отечественных компаний на поставки углеводородного сырья на украинский рынок и принимать отдельное решение. Фактически экспорт можно полностью остановить в любой момент.

По оценкам Минэкономразвития, эти меры затронут товарооборот более чем на четыре миллиарда долларов — это порядка 30% прошлогоднего объема взаимной торговли. Так Москва ответила на расширение списка российских товаров, запрещенных для импорта в Украину.

Запрет распространяется и на продукцию машиностроения, металлообработки, легкой промышленности. Как отметил Медведев, в минувшем году это были поставки на 250 миллионов долларов.

Эксперты указывают: сырая нефть для экономики Украины не критична. Вообще, сырье Киев практически не закупает, так как его некуда девать: большинство перерабатывающих мощностей страны выведены из строя.

Куда серьезнее запрет на экспорт моторного топлива — бензина и дизтоплива. Именно на нефтепродукты приходится основной спрос со стороны Украины, а ключевые поставщики этой продукции — российские и белорусские компании.

В общей сложности они обеспечивают до 80% украинского импорта горючего. Причем часть продукции попадала в страну благодаря белорусскому реэкспорту. Все, что Беларусь закупала у России, но не использовала сама, продавали — в основном в Украину.

Хитрый союзник

Только за первые семь месяцев прошлого года белорусы ввезли 2,3 миллиона тонн нефтепродуктов из России на сумму свыше 900 миллионов долларов. Реальная потребность республики в нефтепродуктах намного ниже. Для сравнения: пять лет назад импорт не превышал и 90 тысяч тонн.

Чтобы бороться с реэкспортом, с ноября Россия ограничила поставки в Беларусь бензина, дизельного топлива и мазута — до конца текущего года.

Как объяснили в Минэнерго, беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Беларусь нецелесообразен — республика полностью обеспечивает себя за счет переработки российской нефти. А вот излишки Минску ни к чему: союзник поставляет их в соседнюю Украину, зарабатывая миллиарды долларов.

Впрочем, в эффективности подобных мер аналитики не уверены. "Из условных 100 тонн в день, если сама Беларусь потребляет десять тонн, остальные 90 можно спокойно перепродать. А учитывая летний сезон и пониженный расход нефтепродуктов, высвобождается существенный объем", — отмечает независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

"Выкручивание рук" или возможность заработать

Эксперты указывают на то, что Москва де-факто открыла Минску возможность развернуть схемы реэкспорта.

"Разумеется, расширение серого импорта будет неофициально поддерживаться белорусскими властями, так как Минск действительно недоволен завершением налогового маневра, который сейчас проводится в России и связан с обнулением таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты", — предполагает Алексей Громов, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

Лукашенко уже назвал налоговый маневр в российской нефтяной отрасли "выкручиванием рук". Но обнуление таможенных пошлин в отношении нефтепродуктов — принципиальная задача для российских властей. Это снижает нагрузку на бюджет и позволяет субсидировать собственную нефтепереработку. Другое дело, что Беларусь лишается конкурентных преимуществ.

Поэтому нынешний запрет для Украины видится аналитикам как достаточно хитрый маневр. С одной стороны, это толкает Беларусь на расширение серого реэкспорта. С другой, если белорусские партнеры слишком увлекутся, Москва получит очередной рычаг давления на Лукашенко.

"Таким образом, мы позволяем белорусам на какое-то время за счет этого запрета немного снизить потери от российских решений по обнулению таможенных пошлин, предлагая такое вот окно. Но это окно мы можем в любой момент прикрыть, если нам что-то не понравится", — заключает Громов.