По подозрению в причастности к терактам на Шри-Ланке арестовали 24 человека 22.04.2019, 10:16

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Взрывы в церквях совершили, предположительно, террористы-смертники.

По подозрению в причастности к терактам на Шри-Ланке было арестовано 24 человека. Об этом со ссылкой на представителя местной полиции сообщает телеканал CNN, сообщает "Гордон".

Министр жилищного строительства и культуры Шри-Ланки Саджит Премадаса заявил, что взрывы в церквях совершили, предположительно, террористы-смертники.

По данным издания Hindustan Times, все арестованные – члены мусульманской общины страны.

Предамаса назвал воскресные теракты "совершенно новым типом терроризма" и напомнил, что это первый случай после десятилетия относительного спокойствия.

Гражданская война на Шри-Ланке между сепаратистами "Тигры освобождения Тамил-Илама" и правительством закончилась в 2009 году, она унесла около 80 тыс. жизней.