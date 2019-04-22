Еда будущего: чем будут питаться люди через 30 лет 22.04.2019, 10:28

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Рацион человека постоянно эволюционирует.

В этом нет ничего удивительного: меняются история и география, социальные и экономические условия, экология — все это вносит значительные коррективы в нашу жизнь, в том числе в пищевые привычки, пишет healthinfo.ua.

Журналисты решили разобраться, каким будет питание человека через несколько десятков лет: ученые прогнозируют большие изменения в нашем рационе, причем весьма радикальные.

Теплицы в пустыне и чудо-помидоры

Вегетарианство уверенно завоевывает планету. С каждым годом количество его сторонников ощутимо прирастает: сегодня в одной только Германии вегетарианцев более семи миллионов. Совершенно очевидно, что уровень потребления овощей и зерновых в будущем вырастет в разы. А поскольку сельскохозяйственных территорий уже не хватает, эксперты вовсю работают над освоением новых технологий, например, выращиванием овощей и фруктов в пустыне — в специальных теплицах, использующих солнечное тепло и морскую воду.

Помимо территориальной проблемы есть и другая — болезни растений. Например, серьезную опасность представляет фитофтора, которая уничтожает посевы картошки. Ученые видят выход в генетике: в Норфолке уже вырастили картошку, генетически модифицированную для устойчивости к фитофторе.

Генные изменения могут наделить плоды не только иммунитетом, но и лечебными свойствами: профессор Кэти Мартин из центра им. Джона Иннеса в Норидже разработала сорт пурпурных помидоров с высоким уровнем пигмента антоцианина, который обычно содержится в ежевике и чернике и защищает от некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумия. Исследования на мышах показали, что диета, дополненная пурпурными помидорами, увеличила продолжительность жизни “испытуемых” почти на треть.

Бургеры в пробирке и суп из саранчи

Ученые прогнозируют, что потребление мяса к 2050 году увеличится вдвое, ведь население Земли быстро растет. Это создает большую проблему: для выращивания животных уже отведено 70% аграрных угодий, и они не смогут удовлетворить такой спрос. Прежде всего это приведет к ощутимому росту цен: говядина станет настоящей «икрой будущего». К тому же разведение животных вредит экологии, а значит, в любом случае придется искать альтернативные способы добычи животного белка.

Эксперты предлагают два радикальных выхода: выращивать мясо искусственно и… есть насекомых. Причем наибольший потенциал видят именно в энтомофагии (поедании насекомых). Выращивать насекомых значительно эффективнее, чем заниматься более традиционным животноводством: они холоднокровные, и им не нужно тратить энергию на поддержание температуры тела. Насекомые потребляют в несколько раз меньше корма, чем животные, дают гораздо меньше парниковых газов и больше съедобного продукта. Специалисты Вагенингенского университета уже изучают общественное мнение, чтобы выяснить, насколько человечество готово к употреблению саранчи, червей и гусениц. Результаты впечатляют: девяти испытуемым из десяти фрикадельки из насекомых понравились больше мясных.

Мясо из пробирки тоже может стать реальностью: в 2016 году профессор Марк Пост из Маастрихтского университета представил миру первый искусственный бургер, выращенный из стволовых клеток быка. Есть одно небольшое “но”: производство таких бургеров пока что обходится в 250 тысяч евро за порцию, так что до коммерческого воплощения идеи пока далеко.

Тарелку солнца, пожалуйста

Пожалуй, о самом необычном и перспективном источнике питания поведал Сергей Варфоломеев, заведующий кафедрой химической энзимологии МГУ. В данный момент он работает над проектом с условным названием “бифштекс из фотоэлектричества”, который позволит людям создавать пищу из… солнечной энергии. Это возможно, если установить на площади, где выращивают сельскохозяйственные культуры, фотопреобразователи с 30-процентным КПД и системы электросинтеза: солнечная энергия будет преобразовываться в энергию пищевых продуктов — белково-витаминный концентрат, углеводы и липиды.

По самым смелым прогнозам ученых, работающих над проектом, в дальнейшем возможно даже создать систему электропитания человека: миниатюрный биоэлектролизер, инкорпорированный в кровяное русло, будет производить энергетические метаболиты, а те — метаболиты в биохимических циклах и кислород. Если говорить доступным языком, человек станет полностью независим от традиционного производства пищи.