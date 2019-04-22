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Белоруска в Варшаве: Я никогда здесь не сталкивалась с негативом

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  • 22.04.2019, 10:55
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Как уроженка Витебска устроилась на работу в Польше.

Наверняка, многие хотя бы раз задумывались о том, чтобы сменить свое место жительства. Одни стремятся переехать в город побольше или в столицу, а другие – мечтают о другой стране. Пока некоторые думают, кто-то делает. К примеру, жительница Витебска, 30-летняя Ольга полгода назад решила уехать на работу в Варшаву, пишет «Витебский курьер».

Как удалось там устроиться, с какими трудностями пришлось столкнуться и готова ли молодая женщина прожить в Польше всю жизнь. Об этом журналисты и поговорили с Ольгой.

О поиске работы

Ольга искала работу в Варшаве, еще находясь в Беларуси. По ее словам, это несложно, главное зарегистрироваться на сайтах вакансий, грамотно составить резюме и разослать потенциальным работодателям. Можно, конечно, попробовать искать работу через агентства, но, как правило, там помогают трудоустроиться на рабочие специальности, например, в сфере строительства, а Ольга подыскивала варианты в турбизнесе.

- В результате, когда я ехала туда, у меня было несколько вариантов работы – меня пригласили на собеседования. К тому же я могла не переживать, что нужно быстро трудоустроиться – благодаря шенгенской визе я могла находиться в Польше некоторое время, – отметила Ольга.

Основная трудность – работодатель должен захотеть взять на работу белоруса и оформить ему все необходимые документы – краткосрочный трудовой договор и приглашение на работу на полгода (oświadczenie), чтобы специалист мог получить рабочую визу.

- Я успешно прошла не одно собеседование, и многие потенциальные работодатели говорили о том, что готовы меня взять, но ленились заниматься оформлением документов. Они сами признавались, что белорусы хорошие работники, что их все устраивает, но жаль тратить время на бумажную волокиту, – вспомнила Ольга.

В результате витебчанка устроилась на работу в туристическую фирму, которая отправляет поляков в туры на Балканы, в Россию (Москва и Санкт-Петербург), страны Балтии и другие.

Поляки едут в Беларусь

- Например, на майские праздники от нашей фирмы в Беларусь едут три автобуса. Чаще поляки выбирают «западный» тур (Гродно-Новогрудок-Василишки), но и «восточный» (Витебск-Полоцк-Минск) тоже востребован. Поездка рассчитана на 5 дней. В стоимость входит проезд в автобусе, ночлег в двухместном номере в местных гостиницах, сопровождение, страховка, виза и гид по прибытию. Дополнительно требуются деньги, чтобы оплатить входные билеты в местные музеи и на питание, – рассказала витебчанка.

О квартире внаем

В Варшаве Ольга снимает комнату. По ее словам, это абсолютно нормальная практика, когда, например, люди чуть старше 30 снимают квартиру на двоих или троих. Это и удобнее и дешевле.

Для сравнения однокомнатная квартира на месяц стоит не менее 1600-1700 злотых, причем, это жилье с очень маленькой площадью – 25-30 квадратных метров.

За свою же комнату молодая женщина платит 900 злотых (примерно 450 белорусских рублей). Живет она в трехкомнатной квартире, а ее соседи – девушки из Польши и Украины.

О белорусах в Польше

- Может, мне повезло, но я никогда здесь не сталкивалась с негативом. Никто ни разу не сказал мне, мол, чего ты сюда приехала, отправляйся домой. Впрочем, многие поляки практически ничего не знают о Беларуси, разве что слышали про Гродно и Брест. . Как мне показалось, поляки больше сосредоточены на своей внутренней жизни, чем на том, что происходит в соседних государствах, – заметила Ольга.

Интересно, что когда отмечался международный день родного языка, кафедра белорусистики в Варшаве проводила диктант на белорусском для всех желающих. Правда, людей было немного – всего 18 человек. Но, возможно, некоторые просто в это время могли работать.

Конечно, первое время в Варшаве было непросто. Психологически тяжело осознавать, что в чужой стране ты одна, не к кому обратиться за помощью, поплакаться в жилетку. Но, с другой стороны, и времени не было сесть и пожалеть себя – нужно было решать много вопросов: с жильем, работой, счетом в банке, документами, – рассказала Ольга.

Витебчанка призналась, что пока не решила, готова ли прожить в Польше всю жизнь. Но при этом отметила, что, несмотря на все сложности, ей в Варшаве нравится.


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