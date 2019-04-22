The Washington Post: США намерены установить полный запрет на импорт нефти из Ирана 22.04.2019, 11:18

Администрация Трампа хочет прекратить действие исключений из режима санкций.

Государственный департамент США 22 апреля намерен заявить, что все страны должны будут полностью прекратить импорт иранской нефти, либо же они подвергнуться санкциям со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на два источника в американском внешнеполитическом ведомстве, сообщает "Гордон".

С таким заявлением должен выступить госсекретарь США Майк Помпео. По словам собеседника издания, именно с Помпео началась политика "нулевого импорта из Ирана", которую он проводил в координации с президентом США Дональдом Трампом.

Цель этой политики состоит в том, чтобы "повысить стоимость злонамеренной деятельности" Ирана и более активно противодействовать широкому кругу угроз миру и безопасности, отметил собеседник издания.