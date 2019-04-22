Николай Статкевич - на свободе!10
- 22.04.2019, 11:51
- 3,057
Лидер Белорусского Национального Конгресса провел 15 суток в ИВС за призыв к молебну в защиту Куропат.
22 апреля из изолятора временного содержания освободили лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича. Оппозиционный политик провел под арестом 15 суток за призыв к молебну в защиту мемориала жертвам сталинских репрессий в Куропатах, в котором по приказу властей начался снос крестов.
На свободе Николая Статкевича встречала супруга Марина Адамович и соратники по БНК.