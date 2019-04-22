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Николай Статкевич - на свободе!

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  • 22.04.2019, 11:51
  • 3,057
Николай Статкевич

Лидер Белорусского Национального Конгресса провел 15 суток в ИВС за призыв к молебну в защиту Куропат.

22 апреля из изолятора временного содержания освободили лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича. Оппозиционный политик провел под арестом 15 суток за призыв к молебну в защиту мемориала жертвам сталинских репрессий в Куропатах, в котором по приказу властей начался снос крестов.

На свободе Николая Статкевича встречала супруга Марина Адамович и соратники по БНК.

Фото: БНК

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