В Гродно суд вынес решение по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате 6 22.04.2019, 11:55

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Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Расследование дела велось почти два года.

В Гродно вынесли приговор по делу о взрыве на Скидельском сахарном заводе. На оглашении приговора — полный зал: пришли потерпевшие, родственники обвиняемых и журналисты, пишет tut.by.

Обвиняемые признаны виновными по статье 428 УК (Служебная халатность). Начальника цеха, где произошел взрыв, Владимира Малашевича суд приговорил к 5 годам общего режима, его заместителя Сергея Грушевского — к 4 годам, главного инженера предприятия Владимира Губаревича — к 5 годам. Также они не могут занимать соответствующие должности в течение 5 лет.

С них будет взыскано солидарно в пользу сахарного завода более 560 тысяч белорусских рублей. Помимо этого они должны будут оплатить все процессуальные издержки, их имущество останется под арестом до возмещения вреда.

Также суд постановил взыскать с завода по 30 тысяч рублей в качестве морального вреда в пользу трех потерпевших.

Кроме того, вынесено частное постановление в отношении сахарного комбината. В ходе судебных заседаний было выявлено, что работы по очистке цехов проводились только перед проверками. Работники были в синтетической одежде, что повлияло на количество ожогов, оборудование не было заземлено должным образом. Очистка цехов от сахарной пыли проводилась неполностью, промышленный пылесос не использовался, он вообще находился в другом помещении, должностные инструкции подписывались неправильно. Суд в частном порядке постановил устранить недостатки.

Позиция стороны обвинения была аналогичной решению суда. С данным решением суда обвиняемые не согласны и собираются обжаловать приговор. Обвиняемых взяли под стражу в зале суда.

Напомним, рассмотрение уголовного дела по факту взрыва на Скидельском сахарном комбинате началось в суде Гродненского района 11 февраля. На скамье подсудимых — три человека: начальник цеха, где произошел взрыв, Владимир Малашевич, его заместитель Сергей Грушевский, а также главный инженер предприятия Владимир Губаревич. Все трое вину не признавали.

Взрыв пылевоздушной смеси на сахарном комбинате произошел 25 февраля 2017 г. Пять работниц комбината (возраст — 42−54 года) получили ожоги (от 50% тела и выше), баротравмы и были госпитализированы. Позже трех из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске, но женщины умерли через несколько дней после взрыва. 13 марта в городской клинической больнице скорой медицинской помощи умерла четвертая из пяти пострадавших.

Пятую женщину удалось спасти, но она утратила трудоспособность.

Предприятию был причинен имущественный вред на сумму более 500 тысяч рублей. Расследование дела велось почти два года.

Прокурор попросил признать обвиняемых по делу виновными в служебной халатности и назначить главному инженеру Губаревичу и начальнику цеха готовой продукции Малашевичу по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности; заместителю начальника цеха готовой продукции Грушецкому — четыре года лишения свободы колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности.

Также, по мнению гособвинителя, обвиняемые должны в солидарном порядке выплатить ущерб, нанесенный взрывом сахарному комбинату. Сумма ущерба — чуть более 560 тысяч рублей.

В последнем слове обвиняемые принесли соболезнования потерпевшим и родственникам погибших в результате взрыва. Мужчины говорили, что почти вся их трудовая жизнь была связана с сахарным заводом, свои обязанности они выполняли добросовестно и своей вины в случившемся не видят. Обвиняемые обратили внимание суда на то, что обращались к руководству по поводу реконструкции цеха, в котором произошел взрыв, так как выделение денег на такие работы от них не зависело.

«Я настаиваю, что расследование проведено не в том направлении. Более скрупулезно должны были отнестись к этому делу. Одно утешает — что меня уважают люди, не только предприятия, но и поселка, переживают за меня», — сказал Владимир Губаревич.