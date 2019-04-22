«Парень в майке с надписью «Бліноў» и шортах в одиночку противостоял бригаде ОМОНа» 1 Борис Тасман

22.04.2019, 12:05

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БОРИС ТАСМАН

Юрий Блинов был удивительно полифоническим человеком, которого интересовало и волновало всё прекрасное и значимое.

Юрий Блинов умер на бегу… Как легендарный марафонец, принесший афинянам весть о победе над персами. Увы, Юра таким невозможно ранним финалом нас шокировал.

Я познакомился с ним после одного из матчей «Крумкачоў». Парень в майке с надписью «Бліноў» и шортах в одиночку противостоял бригаде ОМОНа, пытавшейся выдворить со стадиона болельщиков «воронов», ждавших футболистов из раздевалки. Он сильно заикался, особенно когда был взволнован, но не отступал. Его отвага и упорство убедили милицейского начальника, и он дал команду оставить людей в покое.

Юрий пригласил меня на свой концерт в к/з «Верхний город». Но удивил еще до его начала. Минут за десять он вышел на сцену и, найдя глазами нас с Лешей Важником и еще нескольких знакомых, спустился в зал, обнял и поблагодарил за то, что мы пришли. И делал так почти всегда.

Играл Блинов вдохновенно, как и всё, чем занимался. Он был лауреатом десятка международных пианистических конкурсов. Блистательно исполнял концерт Шостаковича для фортепиано с оркестром — произведение, требующее от исполнителя высокой физической отдачи.

Все время искал новые направления в творчестве. Играл дуэты с исполнителями других инструментов. Например, с выдающейся гобоисткой из Франции Марикой Ломбарди. А какой шикарный фортепианный концерт они дали вместе с Софией Гулак 26 апреля прошлого года в филармонии. В заключение волшебного вечера маэстро в четыре руки выдали виртуозную пьесу, после которой зал взлетел из кресел и бешено колотил в ладони!

Юра Блинов был родом из Дрогичина Брестской области. В благодарность родному городу учредил там международный конкурс юных музыкантов «Палескi агеньчык», который проводился раз в два года. Он вкладывал в этот прекрасный проект душу и немалые средства и в дальнейшем продолжал помогать юным дарованиям.

Так, минувшей осенью он вместе с 17-летним аккордеонистом Антоном Малеёнком дал изумительный концерт в «Верхнем городе». А 29 апреля, то есть через неделю, там же должен состояться концерт «Молодые виртуозы» в рамках его нового проекта.

Еще 12-летним мальчиком Юра дебютировал на легендарной сцене Ленинградской филармонии вместе с симфоническим оркестром БССР.

Блинов десять лет прожил в США, учился и побеждал там в международных конкурсах. Его пригласили участвовать в мероприятиях, посвященных Играм в Солт-Лейк-Сити и выступить в одном из залов знаменитого Карнеги-холла. Он легко находил общий язык с людьми не только потому что был широко образован, воспитан и чрезвычайно доброжелателен, но и от того, что владел богатой языковой палитрой — беларуской и украинской мовами, а также английским, немецким, французским, польским, итальянским…

Он неистово болел за «Крумкачоў»! Когда любимый клуб остро нуждался в средствах и объявил краудфандинг, Юра «отстегнул» значительную сумму, которая во многом позволила «крумкам» завершить чемпионат 2017 года. И по-детски радовался, что в качестве бонуса получил приглашение участвовать в тренировках профессиональных футболистов. В детстве он об этом мечтал! А вскоре Юрий стал соучредителем новых «Крумкачоў» (теперь НФК).

Блинов был виртуозным пианистом и композитором-новатором, доктором музыкальных искусств. Он мечтал привезти в Минск звезду мирового футбола Тони Крооса, которому посвятил фортепианный концерт «Concerto-Krooso». Тони заочно благодарил Юрия, но переговоры с его агентами успехом не увенчались.

Юрий был удивительно полифоническим человеком, которого интересовало и волновало всё прекрасное и значимое. Он ревностно наблюдал за климатическими изменениями и публиковал свои наблюдения здесь, в фейсбуке. Первые листики, первые всходы, цветы — не мог пройти мимо красоты, чтобы не запечатлеть её и не поделиться этим с другими.

Всегда делился впечатлениями о поездках. Буквально пару недель назад опубликовал фотоэкскурсию и рассказ о посещении центрального кладбища Вены, где покоятся Бетховен, Брамс, Шуберт, отец и сын Штраусы…

В прошлую субботу мы встретились перед первым матчем сезона НФК — «Орша», обнялись. Юра всегда обнимал друзей. В перерыве подошел к нам и, словно извиняясь, сообщил: поеду домой — у меня жар…

Бег был одним из его увлечений и одной из жизненных радостей. Юра бегал много. Первый полумарафон преодолел в Мюнхене в 2015-м, первый марафон — в Киеве в 2017-м. Сегодня он бежал полумарафонскую дистанцию в Гомеле. Может, не успел восстановиться после болезни. Может, сумасшедший темп жизни, который он себе задал, сломал его могучий тренированный организм… Ему стало нехорошо по ходу бега, он непривычно отставал, но не желал сходить с дистанции, ибо не привык бросать начатое дело. Рухнул за пять метров до финишной черты…

Юра дарил так много тепла всем, кто его знал и любил, что теперь нам, привыкшим к его общению, обаянию, улыбке, будет зябко и одиноко.

Твоя музыка, твое тепло — с нами.

Прощай, Юрий! Светлая память…

Борис Тасман, «Фейсбук»