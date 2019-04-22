Петр Порошенко одержал победу лишь в одной области Украины 4 22.04.2019, 12:08

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Петр Порошенко

Cамый высокий показатель активности избирателей зафиксирован во Львовской области.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины по округам Львова и почти 83% по Львовщине. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК по состоянию на 06:47 22 апреля, cообщает unian.net.

По результатам подсчета, в области лидирует действующий президент Петр Порошенко. Это единственная область в Украине, которая в большинстве поддержала Петра Порошенко и предоставила самую низкую поддержку другому кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

За Петра Порошенко на Львовщине проголосовали 63,73% избирателей, за Владимира Зеленского – 33,52% (разница в 30,21% голосов избирателей). Львов охватывает четыре одномандатных избирательных округа: ТИО № 115 (Шевченковский район, часть Лычаковского района Львова), ТИО № 116 (Железнодорожный район, часть Шевченковского района города Львова ), ТИО № 117 (Галицкий, Франковский районы, часть Шевченковского района города Львова ) и ТИО № 118 (часть Лычаковского, часть Шевченковского районов Львова и Пустомытовский район). Итак имеем следующие результаты голосования на этих округах Львова: ТИО № 115 – 69,56%.

Количество избирателей 115 521. ТИО № 116 – 70.32%. Количество избирателей 117 650. ТИО № 117 – 64,86%. Количество избирателей 113 398. ТИО № 118 – 74,01%. Количество избирателей 122 336. На других округах во Львовской области поддержка варьируется от 52-65%. Напомним, самый высокий показатель активности избирателей зафиксирован во Львовской области, где проголосовали 68,91% избирателей.

Общая явка избирателей во Львове в среднем составляет 68,16%. Петр Порошенко не одержал победы ни в одной из украинских областей, кроме Львовской (63,73% избирателей за Порошенко и 33,52% за Зеленского). Ближайшими к Львовщине являются Тернопольская и Ивано-Франковская области, 46,68% и 43,07% соответственно. За Владимира Зеленского в этих двух областях отдали 50,38% и 53,86% голосов соответственно.