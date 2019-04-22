закрыть
22 апреля 2019, понедельник, 12:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Петр Порошенко одержал победу лишь в одной области Украины

4
  • 22.04.2019, 12:08
  • 1,390
Петр Порошенко

Cамый высокий показатель активности избирателей зафиксирован во Львовской области.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины по округам Львова и почти 83% по Львовщине. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК по состоянию на 06:47 22 апреля, cообщает unian.net.

По результатам подсчета, в области лидирует действующий президент Петр Порошенко. Это единственная область в Украине, которая в большинстве поддержала Петра Порошенко и предоставила самую низкую поддержку другому кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

За Петра Порошенко на Львовщине проголосовали 63,73% избирателей, за Владимира Зеленского – 33,52% (разница в 30,21% голосов избирателей). Львов охватывает четыре одномандатных избирательных округа: ТИО № 115 (Шевченковский район, часть Лычаковского района Львова), ТИО № 116 (Железнодорожный район, часть Шевченковского района города Львова ), ТИО № 117 (Галицкий, Франковский районы, часть Шевченковского района города Львова ) и ТИО № 118 (часть Лычаковского, часть Шевченковского районов Львова и Пустомытовский район). Итак имеем следующие результаты голосования на этих округах Львова: ТИО № 115 – 69,56%.

Количество избирателей 115 521. ТИО № 116 – 70.32%. Количество избирателей 117 650. ТИО № 117 – 64,86%. Количество избирателей 113 398. ТИО № 118 – 74,01%. Количество избирателей 122 336. На других округах во Львовской области поддержка варьируется от 52-65%. Напомним, самый высокий показатель активности избирателей зафиксирован во Львовской области, где проголосовали 68,91% избирателей.

Общая явка избирателей во Львове в среднем составляет 68,16%. Петр Порошенко не одержал победы ни в одной из украинских областей, кроме Львовской (63,73% избирателей за Порошенко и 33,52% за Зеленского). Ближайшими к Львовщине являются Тернопольская и Ивано-Франковская области, 46,68% и 43,07% соответственно. За Владимира Зеленского в этих двух областях отдали 50,38% и 53,86% голосов соответственно.


популярное за неделю

Мнение

Три совета Владимиру Зеленскому
Три совета Владимиру Зеленскому Мустафа Найем
Победа демократии
Победа демократии Игорь Эйдман
Белорусы завидуют украинцам
Белорусы завидуют украинцам Дмитрий Бондаренко
Грабли - только членам БРСМ
Грабли - только членам БРСМ Ирина Халип