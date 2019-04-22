закрыть
22 апреля 2019, понедельник, 12:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Совете Федерации РФ пропал интернет в день рассмотрения закона о Рунете

4
  • 22.04.2019, 12:31
Иллюстрационное фото ТАСС

Из-за этого задержалось начало пленарного заседания.

В Совете Федерации в понедельник отключилось электричество, и пропал интернет. Из-за этого задержалось начало пленарного заседания, на котором, в частности, должен быть рассмотрен законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета в России, более известный как закон об изоляции Рунета. Подачу электричества восстановили спустя 10 минут, но возникли сбои в работе ряда систем, сообщает "Радио Свобода".

Как рассказал РИА Новости член Совета Федерации Олег Морозов, в зале заседаний не работали мониторы и микрофоны, у большинства сотрудников аппарата и парламентариев нет интернета.

Авторы законопроекта предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета. Координировать работу системы должен Роскомнадзор.

В Госдуме заявляют, что законопроект подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Критики законопроекта опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете. В нескольких городах России прошли акции за свободу интернета.


популярное за неделю

Мнение

Три совета Владимиру Зеленскому
Три совета Владимиру Зеленскому Мустафа Найем
Победа демократии
Победа демократии Игорь Эйдман
Белорусы завидуют украинцам
Белорусы завидуют украинцам Дмитрий Бондаренко
Грабли - только членам БРСМ
Грабли - только членам БРСМ Ирина Халип