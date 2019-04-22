В Совете Федерации РФ пропал интернет в день рассмотрения закона о Рунете 4 22.04.2019, 12:31

Иллюстрационное фото ТАСС

Из-за этого задержалось начало пленарного заседания.

В Совете Федерации в понедельник отключилось электричество, и пропал интернет. Из-за этого задержалось начало пленарного заседания, на котором, в частности, должен быть рассмотрен законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета в России, более известный как закон об изоляции Рунета. Подачу электричества восстановили спустя 10 минут, но возникли сбои в работе ряда систем, сообщает "Радио Свобода".

Как рассказал РИА Новости член Совета Федерации Олег Морозов, в зале заседаний не работали мониторы и микрофоны, у большинства сотрудников аппарата и парламентариев нет интернета.

Авторы законопроекта предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета. Координировать работу системы должен Роскомнадзор.

В Госдуме заявляют, что законопроект подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Критики законопроекта опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете. В нескольких городах России прошли акции за свободу интернета.