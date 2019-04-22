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Дело пахнет керосином

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  • Семен Полтаржицкий
  • 22.04.2019, 12:33
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Иностранный бизнес в Беларуси теряет оптимизм?

Количество работающих в Беларуси иностранных компаний с позитивной оценкой ситуации в экономике уменьшилось по сравнению с 2018 г. на 9,5%. В то же время доля пессимистично настроенных фирм возросла на 5%. Такие данные приведены в опросе, организованном Представительством немецкой экономики в Беларуси совместно с Информационным центром немецкой экономики – дочерней сервисной структурой DEinternational Немецкого союза промышленно-торговых палат.

Как говорится в отчете, оценка экономической ситуации в Беларуси реалистично отражает наметившуюся с середины 2018 г. тенденцию циклического замедления роста экономики: число респондентов с позитивной оценкой уменьшилось в сравнении с предыдущим годом (на 9,5 процентных пункта). В свою очередь, доля пессимистично настроенных компаний возросла, но пока незначительно – на 5 п.п. (в актуальном опросе – 17,5%; для сравнения: в опросе 2018 г. – 12,7%, 2017 г. – 54,2%, 2016 г. – 70,2%). В среднем почти 7 из 10 немецких компаний отметили неизменность экономической ситуации в стране.

Ожидания предприятий в отношении 2019 г.: почти 80% респондентов считают, что экономическая ситуация в Беларуси не ухудшится, хотя доля позитивно настроенных компаний уменьшилась в сравнении с прошлым годом на 8 п.п. (с 27,3% в опросе 2018 г. до 19,3% в нынешнем). Каждый пятый респондент ожидает ухудшения ситуации в стране (в опросе 2018 г. – 1 компания из 10).

Оценки перспектив развития отрасли в 2019 г. схожи: большинство немецких компаний (в актуальном опросе – 81%, в опросе 2018 г. – 94%) рассчитывает если не на улучшение, то, по крайней мере, на сохранение темпов развития своей отрасли. Доля оптимистично настроенных респондентов в последнем опросе уменьшилась в 2 раза в сравнении с прошлогодними результатами.

Оценки текущего экономического положения собственных предприятий несколько уступают результатам прошлого года, но по-прежнему позитивны: 3 компании из 10 отмечают улучшение своего экономического положения в 2018 г. (в предыдущем опросе – 4 компании из 10), и лишь 3,5% респондентов сообщили об ухудшении результатов своей деятельности.

Оценки перспектив развития предприятий в 2019 г. сопоставимы с оценками прошлого года: 9 из 10 компаний рассчитывают если не на улучшение, то, по крайней мере, на сохранение своего экономического положения. Лишь 7% респондентов ожидают ухудшения деятельности своего предприятия (в 2018 г. – 10,9%, в 2017 г. – 11,9%, в 2016 г. – 17,9%, в 2015 г. – 38,9%).

Согласно данным опроса, 84% немецких компаний (в 2018 г. – 90%, в 2017 г. – 62%) отмечают, что их оборот в евро в 2018 г. увеличился или остался неизменным в сравнении с уровнем предыдущего года, причем почти каждая вторая компания констатировала его рост. Одновременно произошло увеличение числа компаний, для хозяйственной деятельности которых характерно падение этого показателя: их доля составила почти 16% (в опросе 2018 г. – 10,9%).

В 2019 г. возросла доля компаний, которые прогнозируют сохранение прошлогодней положительной динамики оборота (46% респондентов). Одновременно, на фоне замедления темпов роста белорусской экономики, заметно увеличилась доля респондентов-пессимистов (в актуальном опросе – 21,1%, в 2018 г. – 3,6%, в 2017 г. – 12,1%, в 2016 г. – 25,9%).

Оценка показателей внешнеэкономической деятельности: возросла доля предприятий, для которых было характерно увеличение объемов экспорта в 2018 г. – более 40% респондентов (в опросе 2018 г. таковым был каждый третий респондент, в 2017 г. – каждый четвертый). Наряду с этим больше стало и тех компаний, которые указали на падение данного показателя в 2018 г. (в прошлогоднем опросе – 5,6% респондентов, в текущем – 17,3%). В целом у 8 компаний из 10 объемы экспорта в 2018 г. либо возросли, либо остались на уровне предыдущего года.

В отношении результатов внешнеэкономической деятельности в 2019 г. сохраняется позитивный прогноз: 8 из 10 компаний рассчитывают, что в 2019 г. не произойдет уменьшения объемов их экспорта. Тем не менее в актуальном опросе оптимистом оказался лишь каждый третий респондент, тогда как в прошлом году – почти каждый второй.

Более половины компаний планируют сохранить штат сотрудников в 2019 г. без изменений, а доля компаний, которые намерены создавать новые рабочие места, сократилась с 51% в опросе 2018 г. до 38,2% в нынешнем. Примечательно, что меньше стало и тех компаний, которые планируют сокращение штата: их доля упала до 5,4% (в опросе 2018 г. – 9,0%, в 2017 г. – 13,8%). Почти 60% респондентов отметили сохранение объемов инвестиционных расходов в 2018 г.

В 2 раза сократилось число компаний, указавших на рост данного показателя: в актуальном опросе – каждая третья, в то время как в опросе прошлого года их было большинство (почти 70%).

Планы немецких компаний на 2019 г.: удельный вес респондентов, прогнозирующих рост инвестиционных расходов, сократился более чем в 2 раза (с 68,4% в опросе 2018 г. до 28,6% в последнем). Более половины компаний планируют не менять объем своих инвестиционных расходов.

Оценка финансовых показателей хозяйственной деятельности за 2018 г. в целом не изменилась: 8 из 10 респондентов отметили или рост, или сохранение показателя валовой прибыли своих предприятий на прежнем уровне. Число компаний, зафиксировавших снижение данного показателя, возросло в сравнении с прошлым годом до 16,1% (в опросе 2018 г. – 8,7%, 2017 г. – 46,6%).

Ожидания компаний на 2019 г.: 80% респондентов прогнозируют, что показатель их валовой прибыли не уменьшится, причем доля оптимистично настроенных респондентов в сравнении с прошлым годом сократилась в 1,7 раза: с 57,9% в опросе 2018 г. до 33,9% в актуальном. В свою очередь, ухудшения финансовых результатов своей деятельности в 2019 г. ожидает каждая пятая компания (в опросе 2018 г. их доля составляла 14%).

Наивысшую оценку у немецкого бизнеса среди страновых факторов делового климата в Беларуси в этом году вновь получили «инфраструктура» (первое место в рейтинге, высшая оценка 2,2 балла, почти 70% положительных оценок) и «политическая стабильность».

В первой десятке рейтинга остаются факторы, связанные с человеческим капиталом: «производительность труда» и «расходы на оплату труда». Фактор «наличие персонала на рынке труда» несколько ухудшил свои позиции по сравнению с прошлым годом, что отражает рост дефицита кадров в Беларуси в связи с актуальными экономическими и демографическими трендами.

Беларусь по-прежнему сохраняет за собой место в центральной части рейтинга привлекательности стран для иностранных инвестиций: 12-е (как и в предыдущем опросе) (в 2017 г. – 16-е место, в 2016 г. – 13-е, в 2015 г. – 19-е). В стране активно реализуется ряд мер, направленных на либерализацию рамочных условий ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности (в рейтинге Doing Business 2019 Беларусь занимает 37-е место). Примечательно, что объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на чистой основе (без учета задолженности перед инвесторами) в стране в 2018 г. впервые с 2014 г. показал положительную динамику (31,1% по отношению к показателю 2017 г.). В предыдущие годы наблюдалось падение объемов ПИИ на чистой основе: в 2015 г. – на 11,03%, в 2016 г. – на 18,9%, в 2017 г. – на 4,6%.

В то же время количество предприятий, которые были бы готовы выбрать Беларусь как страну для вложения инвестиций, практически осталось на уровне предыдущего года (62,5% в текущем опросе, 65 % – в опросе 2018 г.). Лидерство в рейтинге привлекательности стран по-прежнему сохраняют Германия, Австрия и Польша, а также другие страны – члены ЕС (Чехия, Франция, Словакия). В первой десятке также Китай. Россия опустилась с 7-й на 15-ю позицию.

Потенциал для двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества респонденты отметили в таких сферах, как ИКТ, энергетика, транспорт и логистика, деревообработка и строительство. Среди новых направлений (актуальных технологических трендов) были названы Green Tech (возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, Smart Grids), робототехника, E-Mobility, искусственный интеллект и Cloud Computing.

Семен Полтаржицкий, «БелГазета»


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