Мухтар Аблязов: Украина смогла. Мы тоже сможем 3 22.04.2019, 12:40

Мухтар Аблязов

Фото: Facebook

В Казахстане сформирован огромный протестный потенциал, который только нарастает из-за действий Назарбаева.

Казахский оппозиционный политик, предприниматель и экс-министр Мухтар Аблязов прокомментировал в "Фейсбуке" победу на выборах в Украине Владимира Зеленского:

"Друзья! Все возможности для этого у нас есть. Досрочные и нелегитимные "выборы" 9 июня. Попытка Назарбаева назначить Даригу президентом. Успех оппозиции в Армении. Отставка президента Алжира, который 20 лет рулил страной.

Арест президента Судана, который 30 лет, как и Назарбаев, контролировал власть в стране...

В стране сформирован огромный протестный потенциал, который только нарастает из-за действий мафиозной власти Назарбаева.

Организовано политическое движение ДВК. Нами озвучены программы политических и экономических реформ. Созданы различные политические площадки, как чат активист ДВК, который объединяет тысячи сторонников.

Написан четкий план действий на период работы Временного правительства ДВК на 6 месяцев, пока пройдут парламентские выборы.

У нас есть все. Осталось только объединиться и начать действовать решительнее.

1 мая ДВК призывает наших сторонников выйти на митинги по всей стране. Мы стоим на историческом отрезке времени. Перед нами стоит Выбор.

Остаемся жить в диктаторском режиме или добиваемся перемен!

Украина смогла. Мы тоже сможем...", - написал Мухтар Аблязов.