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В деревне под Кобрином спецназ задержал группу анархистов

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  • 22.04.2019, 12:54
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Над людьми издевались.

Одиннадцать человек было задержано 20 апреля в деревне Тевли Кобринского района. Эти молодые люди приехали в Тевли из Бреста. Они относят себя к анархистскому движению, пишет nn.by.

В Тевлях, расположенных в 15 километрах от Кобрина и в 50 километрах от Бреста, собрались десять парней и одна девушка.

Родителям этой девушки и принадлежит дача, где происходило задержание. Молодежь приехала туда утром в субботу.

А уже около 14:00 в деревню прибыли кобринская милиция и брестский спецназ. «Мы как раз тогда готовили обед, — рассказывает один из задержанных Влад. — Нас положили лицом в землю во дворе, мы так лежали примерно час. Против некоторых применяли силу, били по ногам, давили ногой лицо».

После этого, по словам очевидцев, парням надели наручники и посадили в милицейский уазик. Задержанных увезли в Кобринский РОВД.

«Нас там продержали лицом к стене несколько часов. После этого начали снимать на камеру. Тех, кто отказывался, чтобы его снимали, били по ребрам и животу», — продолжает рассказывать Влад.

В результате в тот же вечер освободили пятерых. Один из них был несовершеннолетним, его отпустили раньше. «Я не понимаю, почему выбрали именно нас, чтобы отпустить. Возможно, остальные задержанные себя не называли», — рассказал Влад.

Задержанных возили на наркологическую экспертизу. Влад говорит, что в Кобрине им сказали, мол, они могли употреблять марихуану «неделю, может, назад», однако 22 апреля утром он прошел экспертизу в Брестском наркологическом диспансере, и присутствия наркотических веществ в организме обнаружено не было.

«Меня и девушку потом повезли в Тевли, чтобы описать оставшиеся там вещи. У нас там не было ни наркотиков, ни алкоголя. Я очень внимательно вчитывался в перечень описанного, так как боялся, что могут что-то подбросить, но ничего такого не было», — рассказывает Влад.

Являются ли они анархистами? «Можно сказать, что да», — отвечает Влад.

Шестеро задержанных продолжают находиться в изоляторе временного содержания в Кобрине. Первый заместитель начальника ОВД Кобринского райисполкома Александр Косяк подтвердил, что задержание действительно имело место.

«Я не знаю об их политических взглядах. О судах пока рано говорить. Если что-то будет, то это административные протоколы», — рассказал Александр Косяк.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин сказал, что на данный момент не располагает информацией по делу. «Если сочтем важным, то прочитаете на нашем сайте», — ответил он.


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