Меркель пригласила Зеленского в Берлин 22.04.2019, 13:10

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Ангела Меркель

Канцлер Германии пообещала и в дальнейшем поддерживать Украину.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, отметив, что "была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине". Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу канцлера.

Меркель также пообещала Украине дальнейшую поддержку от правительства Германии.

Она подчеркнула, что со времени Революции достоинства двусторонние отношения между Украиной и Германией существенно активизировались как в политическом, так и в экономическом, социальном и культурном плане. По словам Меркель, стабилизация Украины и мирное урегулирование конфликта для нее "так же важны, как и проведение ключевых реформ судебной системы, децентрализации и борьбы с коррупцией".