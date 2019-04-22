К концу года бензин и дизтопливо будут стоить два рубля? 2 22.04.2019, 13:26

1,632

Прогноз продолжает исполняться.

Беларуси с 21 апреля снова увеличили цены на бензин. Это уже девятое с начала года повышение цен на моторное топливо, и снова на копейку. Прогноз «Будет ли 95-ый бензин и дизтопливо стоить в текущем году два рубля?» продолжает исполняться, сообщает «Экономическая газета».

Напомним, что более месяца назад (17 марта) мы с помощью календаря и калькулятора прикинули, что стоимость 95-го бензина и «солярки» поднимется до 1,6 BYN к 31 марта (что и произошло), и до 1,7 BYN – к 9 июня т.г. Ждать следующей ценовой «отсечки» осталось не так долго.

Однако, вполне вероятно, что в плавное развитие ценового сценария, разработанного в концерне «Белнефтехим», могут вмешаться внешние факторы. По сообщениям многочисленных независимых СМИ, руководство большинства сетей белорусских АЗС обратилось в Совмин с просьбой установить «адекватные» цены на моторное топливо (как оптовые, так розничные), которые позволили бы им работать без убытков, что в сложившейся сейчас ситуации невозможно. В настоящее время все они находятся на грани банкротства.

Однако пока никаких последствий это обращение не имело. Поэтому с 21 апреля 2019 г. цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,52 BYN, АИ-95-К5-Евро – 1,63 BYN, АИ-98-К5-Евро – 1,84 BYN, а дизтоплива – 1,63 BYN, что ровно на одну копейку больше, чем было с прошлого воскресенья.

Традиционно, теперь сообщение о повышении цен на моторное топливо пресс-служба Белнефтехима сопровождает цифрами, характеризующими рост с начала текущего года цены нефти марки Urals, закупаемой для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, и увеличение розничных цен на бензин и солярку. На 19 апреля они составили 19,4% и 5,2%, соответственно, так что потенциал у роста «бензиновых» цен еще очень большой.