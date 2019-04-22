закрыть
22 апреля 2019, понедельник, 15:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

К концу года бензин и дизтопливо будут стоить два рубля?

2
  • 22.04.2019, 13:26
  • 1,632

Прогноз продолжает исполняться.

Беларуси с 21 апреля снова увеличили цены на бензин. Это уже девятое с начала года повышение цен на моторное топливо, и снова на копейку. Прогноз «Будет ли 95-ый бензин и дизтопливо стоить в текущем году два рубля?» продолжает исполняться, сообщает «Экономическая газета».

Напомним, что более месяца назад (17 марта) мы с помощью календаря и калькулятора прикинули, что стоимость 95-го бензина и «солярки» поднимется до 1,6 BYN к 31 марта (что и произошло), и до 1,7 BYN – к 9 июня т.г. Ждать следующей ценовой «отсечки» осталось не так долго.

Однако, вполне вероятно, что в плавное развитие ценового сценария, разработанного в концерне «Белнефтехим», могут вмешаться внешние факторы. По сообщениям многочисленных независимых СМИ, руководство большинства сетей белорусских АЗС обратилось в Совмин с просьбой установить «адекватные» цены на моторное топливо (как оптовые, так розничные), которые позволили бы им работать без убытков, что в сложившейся сейчас ситуации невозможно. В настоящее время все они находятся на грани банкротства.

Однако пока никаких последствий это обращение не имело. Поэтому с 21 апреля 2019 г. цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,52 BYN, АИ-95-К5-Евро – 1,63 BYN, АИ-98-К5-Евро – 1,84 BYN, а дизтоплива – 1,63 BYN, что ровно на одну копейку больше, чем было с прошлого воскресенья.

Традиционно, теперь сообщение о повышении цен на моторное топливо пресс-служба Белнефтехима сопровождает цифрами, характеризующими рост с начала текущего года цены нефти марки Urals, закупаемой для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, и увеличение розничных цен на бензин и солярку. На 19 апреля они составили 19,4% и 5,2%, соответственно, так что потенциал у роста «бензиновых» цен еще очень большой.


популярное за неделю

Мнение

Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Три совета Владимиру Зеленскому
Три совета Владимиру Зеленскому Мустафа Найем
Победа демократии
Победа демократии Игорь Эйдман
Белорусы завидуют украинцам
Белорусы завидуют украинцам Дмитрий Бондаренко