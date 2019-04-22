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Российским морякам отказались доплачивать за военные действия в Сирии

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  • 22.04.2019, 13:50
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морской тральщик «Ковровец»
Архивное фото kchf.ru

Экипажи трех российских кораблей остались без денег.

Экипажи трех кораблей Черноморского флота РФ требуют выплатить им суточные за командировки в Сирию. Они подали соответствующий иск в суд, требуя выплатить им по 300 тыс. рублей каждому офицеру и по 200 тыс. рублей — каждому моряку. Об этом пишет «Коммерсант».

Административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии Севастопольский гарнизонный военный суд отклонил в начале апреля.

Как рассказал «Ъ» адвокат моряков Александр Федорченко, полные суточные для офицеров составляют $62, а для рядового и сержантского состава — $43. Однако, поскольку из этих сумм 70% вычитаются на питание, его доверители рассчитывали получить $18,6 и $12,9 за один день пребывания в зоне боевых действий. Первым делом моряки обратились с рапортами к командованию своей части, а после отказа — в гарнизонный военный суд, попросив его обязать ответчиков выплатить им в среднем 200–300 тыс. рублей.

По информации издания, речь идет о членах экипажей трех военных кораблей, один из которых — морской тральщик «Ковровец». Он базируется в Севастополе в составе Крымской военно-морской базы Черноморского флота. С февраля по май 2016 года осуществлял противоминное патрулирование у берегов Сирии. С января по май 2017 года выполнял задачи в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

В свою очередь представители ответчиков, командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота в суде утверждали, что «выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой», а морякам положены не суточные, а «ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время», которую им уже выплатили.

В итоге рассматривавший иск зампред суда Константин Пагеев пришел к выводу, что оплата командировочных расходов производится «на основании приказов уполномоченного лица о направлении военнослужащего в командировку». Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих утвержден приказом министра обороны РФ в 2011 году. Пунктом 130 этого документа установлено, что суточные не выплачиваются военнослужащим за участие в походах кораблей. «Участие административных истцов в указанные в заявлении периоды в мероприятиях по выполнению специальных задач в дальней оперативной зоне не является командировкой. Соответственно у командира войсковой части не имелось оснований для издания приказов о направлении военнослужащих в периоды выполнения названных задач в служебные командировки, а у финансового органа — для выплаты суточных», — сказано в решении суда. Иск был признан необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Адвокат Федорченко рассказал «Ъ», что пункт 130 приказа министра обороны, по его мнению, «нарушает принцип справедливости и равенства», который установлен Конституцией РФ. «Военнослужащие, которые фактически выполняют одни и те же задачи, находятся в неравных условиях. Военнослужащие, находящиеся на суше, в том числе летчики и технический персонал авиабазы, они все получают суточные. А моряки, которые тоже рискуют своей жизнью, — нет», — пояснил господин Федорченко. По его словам, пункт приказа противоречит постановлению правительства РФ о денежных выплатах военнослужащим, в котором подобных ограничений для моряков нет.

Александр Федорченко сообщил, что аналогичные иски рассматривались и в других судах, но также не были удовлетворены. «Некоторые суды указывали, что корабль является территорией РФ, поэтому никаких командировочных членам экипажа не положено. При этом летчики, которые находятся в самолете, который также является территорией РФ, эти выплаты получают», — отметил адвокат. Господин Федорченко добавил, что апелляция на решение суда первой инстанции уже готова и на следующей неделе будет направлена в Северо-Кавказский окружной военный суд.


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