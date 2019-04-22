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Тимошенко: Правительство Украины должно уйти в отставку

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  • 22.04.2019, 14:05
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Юлия Тимошенко
Фото: ТАСС

Лидер «Батькивщины» призвала распустить правительство Украины до выборов в парламент.

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости сформировать новое правительство не дожидаясь проведения очередных парламентских выборов в стране, запланированных на осень текущего года, а также дать возможность новому президенту сменить руководителей силового блока и генпрокурора, сообщает zn.ua.

"Нужно ли терпеть существующее правительство полгода? Я думаю, не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода… Потому если у этого парламента осталась хоть капля совести, нужно дать возможность сформировать новое правительство, которое будет жить абсолютно в новых целях и задачах", - сказала Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

По мнению политика, формирование нового правительства будет свидетельствовать о том, что безотлагательные изменения "должны начаться сегодня", а парламент должен "подставить плечо новому главе государства", позволив осуществлять полномочия по новой концепции изменений в Украине.

"Хочу сказать, что 25% проголосовали за действующую власть не потому, что они ее любят, а от того, что люди боятся, чтобы не пошатнулась наша суверенность, наша позиция в борьбе с страной-агресором, наши направленные на развитие украинской нации вопросы… Потому я думаю, что парламент должен стать на защиту суверенитета Украины", - добавила Тимошенко.


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