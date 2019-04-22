Израильские «Детали»: Чем белорусским властям помешали кресты в Куропатах 22.04.2019, 14:04

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Фото: tut.by

Осквернение могил жертв сталинских репрессий вызвало колоссальный резонанс в белорусском обществе.

Чем белорусским властям помешали кресты, установленные над могилами в Куропатах? В этом лесном урочище на окраине Минска захоронены жертвы сталинских репрессий. Но местные власти решили снести более ста крестов, после чего верующие провели молебен «за избавление Беларуси от лукавого» возле резиденции Лукашенко. Акция, правда, собрала только несколько десятков человек – как объясняют участники, многих желающих присоединиться к ним задержали заранее или под каким-то другим предлогом не пустили к месту проведения митинга, пишет израильский портал «Детали».

«Кресты были там установлены в память о невинно убиенных. Я считаю, что белорусская оппозиция должна консолидировать свои усилия, чтобы добиться возвращения крестов в Куропаты», — сказал в беседе с «Деталями» Леонид Акалович, протоирей православной автокефальной церкви. Снос крестов, напоминающих о тысячах расстрелянных, жертвах сталинских репрессий, он назвал смертным грехом и вандализмом.

В Куропатах на площади примерно в тридцать гектаров — свыше пятисот массовых захоронений. Историки утверждают, что здесь в конце 30-х годов сотрудники НКВД расстреливали приговоренных к смерти. Их доставляли сюда чуть ли не со всей страны. Данные о количестве убитых расходятся. Сначала говорили о 7 тысячах погребенных, но белорусский генпрокурор Георгий Тарнавский в 1988 году назвал уже иное число — 30 тысяч. В одном из справочников, выпущенных в Беларуси, речь идет о 100 тысячах захоронений. В статье «Куропаты – дорога к смерти», опубликованной в 1989 году за подписью Зенона Позняка, белорусского диссидента, и Евгения Шмыгалева в газете «Литература и искусство» (на белорусском языке, с предисловием Василя Быкова), писали уже о 100-250 тысячах расстрелянных в Куропатах. По данным профессора Вроцлавского университета Здислава Винницкого, верна верхняя планка – 250 тысяч. А британский историк Норман Дэвис считает, что, на самом деле, в урочище лежит около полумиллиона человек.

С 1993 года Куропаты внесены в реестр культурно-исторических ценностей республики Беларусь и, стало быть, в соответствие с законами республики, причинение вреда этому месту карается законом. 6 ноября министерство культуры санкционировало здесь установку памятного знака, представляющего собой конструкцию в виде колокола с надписями на четырех языках, которые считались официальными в довоенной Беларуси – на белорусском, русском, идише и польском. Так что же случилось?

— Лукашенко ехал в машине, направляясь к своей резиденции, и увидел кресты рядом с дорогой, — рассказывает «Деталям» о. Леонид Акалович. — Это окраина Минска, неподалеку Бровляны и трасса на Витебск, окружная дорога — в той стороне и располагается его резиденция. Лукашенко, который называет себя «православным атеистом», увидел кресты — и решил, что их надо убрать, чтобы не омрачали ландшафт.

Чиновники ретиво бросились выполнять его распоряжение. Тотчас примчался в Куропаты Боровлянский лесхоз — с тракторами, машинами, самосвалами. Вырвали из земли сначала 70 деревянных крестов, а пару недель назад и остальные повыдергивали, около пятидесяти металлических крестов, если не больше.

Это вызвало колоссальный резонанс в обществе. Протестовали представители самых разных конфессий, с осуждением выступил и митрополит католической церкви, и протестанты, и многие другие. И, мне кажется, зародилось некое общественное движение, объединившее верующих и атеистов. Прошли молебны, шествия, акции, все требуют возвратить кресты в Куропаты. Это отнюдь не благоустройство территории, как утверждают власти, обозвавшие свои греховные действия еще и субботником. Это издевательство над теми, кто здесь похоронен.

Возмущены люди не только в Беларуси, но и за рубежом. В администрации Боровлян, убиравшей кресты, теперь говорят, что готовы их вернуть, если получат соответствующее указание. Но администрация Лукашенко, которая и должна дать указание, пока не отступает.

— Официальная пресса пишет, что там проводятся субботники, очищается и благоустраивается территория.

Есть еще одна богопротивная вещь, вызывающая наше возмущение: на костях репрессированных сталинским режимом людей некие бизнесмены открыли ресторан «Поедем – поедим». Можете сами посмотреть, как перед рестораном проходят ежедневные протесты против этого безобразия. Ведь это — святое место! Здесь расстреляны и захоронены белорусы, русские, поляки, евреи…

Мне эта ситуация напоминает двадцатые-тридцатые годы, когда власти сбивали кресты с церквей. Если дошло до крестов, может дойти до людей. И это тогда, когда надо объединить нацию перед «московским напором».

— Автокефальная церковь, к которой вы относитесь, запрещена в Беларуси?

— Не запрещена, но официально не зарегистрирована, потому что в Беларуси властвует русская православная церковь, а у нее — свои интересы. Нам отказывают в регистрации, нас несколько раз штрафовали, но, тем не менее, мы существуем.

Война крестам и камням

Протоирей Акалович отвечал на вопросы «Деталей» на белорусском языке. Выступить переводчиком мы попросили Григория Трестмана — поэта и публициста, который и сам участвовал в первых массовых шествиях, посвященным жертвам сталинского режима. Проходили эти шествия в Куропатах в конце 80-х годов.

— Я внимательно слежу за тем, что происходит сейчас в Куропатах, — говорит Трестман. – В акциях протеста против удаления крестов с захоронений участвует много молодежи, на манифестации выходят и деятели литературы и искусства, в том числе те, с которыми я хорошо знаком.

Показательно, что с администрацией Лукашенко вступило в противостояние религиозное диссидентское движение. Леонид Акалович — протоирей автокефальной церкви, чьи сторонники находятся в жестком клинче с РПЦ, управляемой из Москвы. При том, что в Беларуси много и других религиозных конфессий и групп, не очень довольных существующей ситуацией. Это и баптисты, и адвентисты седьмого дня, и многие другие. Всего по оценкам специалистов, речь идет, как минимум, о пятидесяти различных конфессиях.

К слову: недавно в Куропатах проводили акцию «ночь убитых поэтов». Несколько человек ночью, со свечами, пришли в урочище. Двое держали в руках колокол, в который каждый раз били, когда третий зачитывал фамилию из мартиролога тех поэтов и литераторов, погибших в результате репрессий, — а все они расстреляны в 1937 году — кто был похоронен в Куропатах. В этом мартирологе я насчитал около двадцати еврейских фамилий. Но если об остальных литераторах, похороненных в этом месте, удалось раздобыть хоть какие-то сведения для скорбного списка, то, как только зачитывали еврейскую фамилию, уточняли, что биография этого человека неизвестна.

— Как и когда обнаружили все эти захоронения?

— Строители, которые прокладывали окружную дорогу, наткнулись на человеческие останки. Я был знаком с Зеноном Позняком, и он мне рассказывал, что дал в своей статье заниженную оценку количества расстрелянных в Куропатах, поскольку этому воспрепятствовал тогда еще существовавший ЦК компартии Белоруссии. По оценкам Позняка, расстрелянных все же было около полумиллиона человек.

История с Куропатами развивалась и в девяностые годы, причем предпринимались даже попытки списать расстрелы невинных людей на немцев — мол, НКВД тут не при чем, и все это происходило уже после 1941 года. На немцах и без того лежит тяжелая вина за уничтожение четверти населения Белоруссии.

— Когда прошло первое массовое поминальное шествие?

— Я помню это очень хорошо, так как сам принимал в нем участие – 18 июня 1988 года. Люди шли пешком до самых Куропат. Вот тогда и появились на месте захоронений первые кресты. А следующее многотысячное шествие прошло через несколько месяцев, в октябре 1988-го. Я снова был среди участников. Хорошо помню, что тогда власти натравили на нас милицию и применили слезоточивый газ, от которого пострадал и Зенон Позняк. Участников шествия били дубинками, арестовывали, швыряли в автозаки.

— Почему Лукашенко решил снести кресты?

— Я слушал его выступление на большом совещании 1 марта, где как раз обсуждался вопрос Куропат. В принципе, вот к чему сводится его точка зрения: мол, неважно, кто убил этих людей – немцы или НКВД, главное, что там лежат люди, и чтобы увековечить их память, можно поставить там маленькую часовенку, а не тратить столько земли. Кроме того, он обещал, что в Куропатах будет воздвигнут мемориальный комплекс.

Я, честно говоря, не вижу в его решении снести кресты какой-то социальной или политической подоплеки — мне кажется, что ему, действительно, «всего лишь» не понравился пейзаж, где крестов больше, чем деревьев. Но это не значит, что их надо было выкорчевывать, не посоветовавшись с людьми! Снос крестов вызвал широкий резонанс. Резко высказалась по этому поводу и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Она считает, что таким образом Лукашенко продемонстрировал неуважение к собственному народу.