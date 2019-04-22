В Польше началась кампания «Поделись едой» 1 22.04.2019, 14:23

В некоторых учреждениях поставлены так называемые «общественные холодильники».

Волонтеры акций Foodsharing и «Поделись едой с бездомными» призывают делиться пищей с теми, кто в ней нуждается. Этот призыв особенно актуален в праздничные дни, когда много еды, приготовленной, например, к Пасхе, может остаться нетронутой, передает «Радио Польша».

Предложение делиться едой можно публиковать в социальных сетях на страницах благотворительных организаций, а волонтеры могут приехать за продуктами сами, или передадут списки мест, в основном, социальных столовых, куда можно привезти еду. Кроме того, в некоторых учреждениях поставлены так называемые «общественные холодильники». Во всей Польше таких «общественных холодильников» насчитывает более 40, в одной только Варшаве их 13, и действуют они в течение всего года. Первый «общественный холодильник» был поставлен в 2016 году на факультете психологии Варшавского университета.

Акции Foodsharing и «Поделись едой с бездомными» нацелены как в пользу нуждающихся, так и против выбрасывания и порчи продуктов питания. Из отчета Федерации польских банков питания следует, что в Польше ежегодно портится около 9 миллионов тонн пищи, что в пересчете на одного жителя дает показатель более 200 килограмм.