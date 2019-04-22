В Минске эвакуировали вуз из-за снаряда времен войны 22.04.2019, 14:48

Пришлось эвакуировать порядка полсотни человек.

Днем 22 апреля из Белорусского государственного педагогического университета эвакуировали людей. Об этом сообщили читатели tut.by. Милиция уточняет, что по этому адресу нашли снаряд времен Второй мировой войны — но он не опасен.

Примерно в 13.10 студенты сообщили, что эвакуируют корпус БГПУ, который находится возле площади Независимости в центре Минска. На место приезжала милиция, территорию сначала оцепили, но вскоре людям разрешили вернуться обратно.

В столичном МЧС подсказали, что случай — не по их части. Позже столичная милиция написала в Twitter о случае на Советской, 18 (это и есть адрес БГПУ):

«Найден 76-мм артиллерийский снаряд времен ВОВ без взрывчатого вещества. На месте работают саперы взрывотехнического центра Внутренних войск, сотрудники милиции. Проводилась эвакуация граждан. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает».

Где именно нашли снаряд, увы, не сообщается.

В пресс-службе университета подсказали, что пришлось эвакуировать порядка полсотни человек с прилегающей территории. Но сейчас вуз работает в обычном режиме.