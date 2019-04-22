закрыть
22 апреля 2019, понедельник, 14:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

А что сделали вы, герои фейсбучной ленты?

2
  • Айдер Муждабаев
  • 22.04.2019, 14:46
Айдер Муждабаев
Фото: RFE/RL

Петр Порошенко главное дело сделал.

Мне много раз за эти годы передавали, что Порошенко меня не любит, но мне было всё равно, я об этом не думал, не выяснял конкретных причин. Для меня главное — принципы, а не личности.

Я гораздо больше ругал его, гораздо реже хвалил, когда он делал правильное, полезное для страны. Я за него не агитировал, это ложь, журналистика это категорически запрещает, как клятва Гиппократа определенные вещи запрещает врачам. Но если бы я не был журналистом и делал это, то делал бы это искренне. Не за деньги и не за страх. Не пресмыкался и не воспитан так, чтобы плевать человеку вслед.

И будет честным сейчас сказать, что Порошенко вписал себя в историю Украины, и его не вымарать оттуда уже никак. Хоть усритесь те, кто его обвиняет уже во всём. Кто у вас будет следующим? А давайте я угадаю? Зеленский! Потому что дело в вас, а не в них.

Свои достижения и свои ошибки Порошенко совершил сам. Он — личность. Противоречивая, неприятная, какая угодно. Но личность. Нравится вам это или нет, ваши дети и внуки будут читать про него в учебниках. При всех его личных недостатках и публичных ошибках, при нынешнем поражении, которое он принял достойно, в отличие от вас.

Билет вы ему заказываете)) Какая же это poshlost. Слово, которое даже Набоков не смог перевести на английский. Потому что это признак внутреннего рабства, совок. И это — ваш диагноз, ваш персональный стыд и позор. Великодушие и достоинство даже к врагу украшает человека, а не крики в спину, когда он кажется вам подверженным. Вы мелко выглядите, мелко и глупо. Позаботьтесь о том, чтобы в будущем не пришлось прятать глаза на седых черепах от своих потомков.

Что бы с Порошенко ни случилось — с ним уже, по большому счёту, ничего не случится. Он своё главное дело сделал. Хорошо ли, плохо – как смог. А что сделали вы, герои фейсбучной ленты? Подтираетесь ею у всех на глазах и думаете, что так сейчас нужно/можно?

Уважаю тех, кто критиковал Порошенко всегда, конкретно, в лицо, по делу, даже предельно жёстко. Но такие и не станут размениваться на лай и плевки. Спина Порошенко, думаю, это стерпит, учебник истории не отметит. Его не заботят истории, в которые вляпываются мелкие люди: они обычно ничего хорошего не делают для других. Горжусь, что таких нет среди моих друзей, и знаю, что никогда не будет.

Айдер Муждабаев, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Три совета Владимиру Зеленскому
Три совета Владимиру Зеленскому Мустафа Найем
Победа демократии
Победа демократии Игорь Эйдман
Белорусы завидуют украинцам
Белорусы завидуют украинцам Дмитрий Бондаренко