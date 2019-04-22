А что сделали вы, герои фейсбучной ленты? 2 Айдер Муждабаев

22.04.2019, 14:46

Айдер Муждабаев

Фото: RFE/RL

Петр Порошенко главное дело сделал.

Мне много раз за эти годы передавали, что Порошенко меня не любит, но мне было всё равно, я об этом не думал, не выяснял конкретных причин. Для меня главное — принципы, а не личности.

Я гораздо больше ругал его, гораздо реже хвалил, когда он делал правильное, полезное для страны. Я за него не агитировал, это ложь, журналистика это категорически запрещает, как клятва Гиппократа определенные вещи запрещает врачам. Но если бы я не был журналистом и делал это, то делал бы это искренне. Не за деньги и не за страх. Не пресмыкался и не воспитан так, чтобы плевать человеку вслед.

И будет честным сейчас сказать, что Порошенко вписал себя в историю Украины, и его не вымарать оттуда уже никак. Хоть усритесь те, кто его обвиняет уже во всём. Кто у вас будет следующим? А давайте я угадаю? Зеленский! Потому что дело в вас, а не в них.

Свои достижения и свои ошибки Порошенко совершил сам. Он — личность. Противоречивая, неприятная, какая угодно. Но личность. Нравится вам это или нет, ваши дети и внуки будут читать про него в учебниках. При всех его личных недостатках и публичных ошибках, при нынешнем поражении, которое он принял достойно, в отличие от вас.

Билет вы ему заказываете)) Какая же это poshlost. Слово, которое даже Набоков не смог перевести на английский. Потому что это признак внутреннего рабства, совок. И это — ваш диагноз, ваш персональный стыд и позор. Великодушие и достоинство даже к врагу украшает человека, а не крики в спину, когда он кажется вам подверженным. Вы мелко выглядите, мелко и глупо. Позаботьтесь о том, чтобы в будущем не пришлось прятать глаза на седых черепах от своих потомков.

Что бы с Порошенко ни случилось — с ним уже, по большому счёту, ничего не случится. Он своё главное дело сделал. Хорошо ли, плохо – как смог. А что сделали вы, герои фейсбучной ленты? Подтираетесь ею у всех на глазах и думаете, что так сейчас нужно/можно?

Уважаю тех, кто критиковал Порошенко всегда, конкретно, в лицо, по делу, даже предельно жёстко. Но такие и не станут размениваться на лай и плевки. Спина Порошенко, думаю, это стерпит, учебник истории не отметит. Его не заботят истории, в которые вляпываются мелкие люди: они обычно ничего хорошего не делают для других. Горжусь, что таких нет среди моих друзей, и знаю, что никогда не будет.

Айдер Муждабаев, «Фейсбук»