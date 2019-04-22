Украинский нардеп Игорь Гузь: Белорусы, пора просыпаться 1 22.04.2019, 15:07

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Игорь Гузь

Лукашенко давным-давно должен был быть отстранен от власти.

Об этом сайту Charter97.org заявил народный депутат Верховной Рады Украины Игорь Гузь, комментируя результаты президентских выборов в Украине:

- Избрание Владимира Зеленского президентом показало, что люди в Украине хотят перемен. Его избрали, как противовес Петру Порошенко. Для украинцев Зеленский - это надежда.

- Кстати, Владимир Заленский, комментируя вчера результат Национального экзит-пола заявил: «Как гражданин Украины могу сказать странам бывшего СССР - посмотрите на нас - все возможно». На ваш взгляд, что означают его слова?

- В первую очередь, на мой взгляд, его обращение относится к России и Беларуси. За 25 лет после развала СССР практически во всех странах произошла смена власти. В Беларуси же продолжает править диктатор. Думаю, что вы можете воспринимать слова Владимира Зеленского, как обращение к вам.

- Белорусы проявили очень большой интерес к выборам в Украине. Мы следили и по-хорошему вам завидовали. Может, вы хотите что-то пожелать белорусам?

- Пора просыпаться! Вы сами должны решить свои проблемы и вершить историю. Я считаю, что уже давным-давно Лукашенко должен был быть отстранен, тем или иным способом, от власти.

Я очень бы хотел, чтобы в Беларуси поменялась власть. Посмотрите, в Украине это возможно, тем более сейчас действующий президент будет в оппозиции и это нормально.

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