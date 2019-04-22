«Матери-328» вышли на площадь Независимости в Минске 2 22.04.2019, 15:39

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Фото: Алесь Силич/belsat.eu

Они так и не дождались согласования законопроекта по делу «наркотического» законодательства.

Родные заключенных по 328-й «наркотической» статье требуют встречи с «депутатами» и представителями совмина по делу изменений в уголовном кодексе. На прошлой неделе родные заключенных собрали подписи, провели встречи с участием МВД и совмина. Тогда прозвучало, что чиновники между собой обсудят нововведения и озвучат ответ активисткам движения «Матери-328», передает «Белсат».

Участники встречи ставят целью убедить МВД и совмин утвердить поправки в статью 328 УК, предусматривающие снижение по частей 2 и 3 статьи на два года нижних границ возможного заключения, чтобы они были приняты уже во время этой сессии «палаты представителей».

Но сегодня люди, которые собрались возле здания правительства, узнали, что согласования в деле «наркотического» законодательства в будущем нет.

«Пока сложно сказать, что встреча имеет плоды. Мы направили в «палату представителей» наше обращение по поводу законопроекта. Но главное, что нас беспокоит – ответ совмина, который нам обещали озвучить после прошлой встречи. Уже прошло более 10 дней с того момента. Но согласования законопроекта нет до сих пор. Поэтому мы будем записываться в администрацию Лукашенко на личный прием», – рассказала одна из активистов движения Татьяна Каневская.