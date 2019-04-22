Как революционер Калиновский организовал подпольную сеть в Бресте 22.04.2019, 15:49

Тайна пана Чарноцкого.

Образованная публика Брест-Литовска отправлялась знакомиться с новыми номерами газет и журналов в трактир Глуховского. Здесь был достаточно широкий выбор польской, немецкой и русской прессы. Здесь обменивались слухами, а иногда и заключали сделки. Погожим апрельским днем 1863 года посетил трактир и Аполлон Гофмейстер, пишет "Литвин".

За столик Гофмейстера неожиданно присел молодой широкоплечий господин в безукоризненном сюртуке. С виду помещик средней руки или негоциант. Господин отрекомендовался паном Чарноцким, управляющим одного из имений в округе.

После некоторых общих фраз гость приступил к делу. Пан Аполлон с удивлением узнал, что Чарноцкий является комиссаром Народного жонда. Он предложил Гофмейстеру пост гродненского гражданского воеводы. Пан Аполлон пытался открещиваться от этого предложения. Но Чарноцкий проявил напористость и стал убеждать принять ответственный и опасный пост. Это было необходимо сделать во благо Отчизны. Повстанцы нуждались в искренних и авторитетных вождях, а пан Гофмейстер, как сказал Чарноцкий, пользуется доброй славой у своих крестьян, ему доверяют простые люди за пределами его имения. Пан Аполлон мог бы стать истинным революционером и помочь общему делу во имя вольности и правды.

Гофмейстер обещал подумать. Буквально через день получил из рук Чарноцкого мандат гродненского воеводы с печатью, оформленный по всем правилам. Как писал Аполлон Гофмейстер в своих мемуарах, только через несколько недель он узнал, что Чарноцким был никто иной как собственной персоной Викентий Константин Калиновский. Революционер, руководитель повстанцев, действовавших по всему Северо-Западному краю, останавливался в имении Видомля на Брестчине у своих родственников. Поездку в Брест-Литовск Кастусь Калиновский использовал для установления связей между отрядами повстанцев и для укрепления своей агентуры.

Кастусь Калиновский, каким его представляли создатели фильма 1920-х годов

Поручение Чарноцкого Гофмейстер аккуратно выполнял. Он ездил для налаживания революционной работы в Белосток, по Гродненщине и Брестчине. Чарноцкий ставил конкретные задачи и контролировал их выполнение. Однако с сентября 1863 года встречи Гофмейстера и Чарноцкого прекратились.

Сегодня это может показаться странным. Зачем было рисковать видному вождю восставших и самостоятельно появляться в наводненном военными и полицейскими чинами Бресте? Но Калиновский был революционером, а революция воспринималась порой ее адептами как романтическое приключение. И молодому, полному сил Калиновскому не сиделось в глухих усадьбах. Ему хотелось риска, приключений, опасности.

Кстати, личным примером любил воодушевлять своих храбрецов и Джузеппе Гарибальди, герой освобождения Италии от австрийского ига. Он неоднократно лично водил в бой своих "краснорубашечников", не уклоняясь от вражеских пуль и картечи. Имя Гарибальди и гарибальдийцев было свято для всех повстанцев Польши и Литвы. Не секрет, что Гарибальди и его соратники помогали литвинским революционерам оружием и деньгами.

Повстанцы Калиновского смотрели на мир трезво, но грозно

Кастусь Калиновский порой лично распространял свою написанную латинкой "Мужицкую правду", вербовал сторонников в разных сословиях. Он мог вращаться в высшем губернском обществе, представляясь студентом или помещиком, появлялся на крестьянских сходах, где убеждал людей присоединиться к восстанию, вооружиться и уничтожать царских палачей везде, где придется.

В Брест-Литовске, как вспоминали после 1863 года, у сторонников Калиновского было немало друзей. Еврейские торговцы переправляли из Варшавы в Вильно через Брест револьверы и ружья, боеприпасы, выписанные под видом охотничьего снаряжения. Весной 1863 года повстанцы провели дерзкую акцию, в ходе которой была похищена из арсеналов Брестской крепости партия армейских ружей и боеприпасов. Об операции написал в свое время в мемуарах участник восстания Рогинский.

Агентам Калиновского удалось организовать сбор одежды и провианта в пользу отрядов повстанцев. Регулярно появлялась в брестских деревнях «Мужицкая правда». Это издание повстанцев можно было прочитать даже у костелов в воскресный день, на центральной площади Брест-Литовска. Появлялась газета и в деревнях Ясеневка, Падлужжа, Радовичи, которые входили в Брестский повет.

В конце 1863 года один номер газеты крестьяне обнаружили в деревне Токари Каменецкого района. Распространялась подпольная «Мужицкая правда» в Пружанском, в Ивановском районах нынешней Брестской области.