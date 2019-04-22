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Кулинарный экстрим: «живые» блюда, которые рискнет попробовать не каждый

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  • 22.04.2019, 15:58

В путешествии часто хочется пощекотать себе нервы и попробовать что-то из ряда вон выходящее.

Это касается и гастрономического опыта. «Вокруг света» рассказывает о «живой» еде, вызывающей у большинства туристов ужас. Несмотря на неоднозначность таких «деликатесов», число желающих их отведать не уменьшается.

Вьетнам: кобра

Во Вьетнаме поклонники экзотичных блюд могут съесть кобру. В процессе приготовления змее отрезают голову, при этом ее тело продолжает извиваться, а сердце биться. Затем кровь змеи сливают и смешивают с водкой — этим напитком впоследствии будут запивать все кулинарные изыски из змеи. Сначала туристам предлагают проглотить бьющееся сердце змеи, а потом ее желчный пузырь. Во Вьетнаме верят, что после этого человек становится таким же мудрым и сильным, как змея. Это самая неприятная часть трапезы.

Затем из оставшегося варят суп или готовят фарш. Некоторые туристы жалуются на жесткое мясо кобры, но на самом деле степень прожарки и вкус блюда, как правило, определяются мастерством повара. Попробовать кобру во Вьетнаме может любой желающий, хотя это недешевое удовольствие.

Корея: осьминог

Живых осьминогов можно попробовать во многих корейских ресторанах. Заказавшим блюдо саннакчи на тарелке приносят шевелящихся моллюсков небольшого размера. Осьминога нужно накрутить на палочки — так, чтобы он стал похож на шар, затем обмакнуть в специи и отправить в рот. Оказавшись там, животное начинает шевелиться и пытается присосаться присосками к языку и щекам. Чтобы его прожевать, вам потребуется несколько минут. Однако сложнее всего проглотить осьминога, потому что он скользкий. Желающим съесть саннакчи нужно проявлять большую осторожность, потому что осьминогом можно запросто подавиться.

Гренландия: мактак

На самом деле мактак едят не только в Гренландии, но и в Скандинавских странах и Сибири. Это блюдо представляет собой нарезанные полосками сало и кожа кита, нарвала или белухи. Мактак богат витаминами C и D, однако из-за загрязнения окружающей среды употреблять его в пищу стало не так безопасно. Как правило, мактак едят в сыром виде. При этом кожа и жир могут быть нарезаны полосками или порублены на кубики, и к ним подают соевый соус и специи. В сыром виде мактак кажется маслянистым и имеет ореховый привкус. Однако другие способы приготовления блюда предполагают, что его высушивают, обжаривают или маринуют.

Китай: мозг обезьяны

В Китае, а также некоторых других азиатских и африканских странах мозг обезьяны — довольно распространенное блюдо. Например, на рынке можно купить несколько сырых обезьяньих мозгов и съесть, что вряд ли удивит окружающих. В книге «Вокруг света за 50 лет» путешественник Альберт Поделл рассказывает о том, как ему пришлось попробовать это блюдо в Гонконге. С другими гостями он сидел вокруг стола с отверстием в центре. В отверстие поместили живую обезьяну, после чего официант одним движением пробил ей череп и снял его верхнюю часть. Затем присутствующие начали есть еще пульсирующий и теплый мозг маленькими ложечками. В настоящее время в таком виде это блюдо подавать запрещено. Но, по слухам, за несколько тысяч долларов его все еще можно получить в некоторых аутентичных ресторанах.

Австралия: личинки

В Австралии туристы могут попробовать живые личинки насекомых. Как правило, это крупные белые личинки древоточца, живущие в корнях и стволах деревьев. Их длина может достигать 10–12 см. Местные аборигены считают, что десять личинок удовлетворят суточную потребность человека в белке. Обычно насекомых едят живыми, в этом случае у них будет сладковатый привкус. Впрочем, для разборчивых туристов живых белых гусениц могут запечь на костре. Вкус приготовленных личинок напоминает жареное яйцо.

Япония: сашими

В Японии любителям кулинарной экзотики придется по вкусу сашими из рыбы или лягушки. Блюдо нужно готовить исключительно из свежих ингредиентов, поэтому в ресторанах часто устанавливают аквариумы. Когда гостям подают рыбное сашими, рот животного еще будет открываться, а остальная часть туловища будет нарезана тонкими кусочками по 3-4 мм и подана в сыром виде, без специй. Некоторые виды рыб подают в жареном или вареном виде. Сашими из лягушки готовится аналогичным способом, но особенностью этого блюда является еще бьющееся сердце земноводного, поданное на отдельной тарелке.


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