В Витебске солдата-срочника придавило машиной 4 22.04.2019, 16:10

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Пострадавший — в реанимации.

Телеграм-канал NEXTA сообщил о ЧП в Витебской 103-й десантной бригаде. Сегодня утром машинами придавило солдата. В Минобороны и больнице скорой помощи tut.by подтвердили информацию.

— Комиссия сил специальных операций осуществляет проверку в связи с нарушением правил эксплуатации автомобильной техники военнослужащим срочной военной службы, в результате чего получил травму его сослуживец, — сообщил журналистам пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров. — Ему оказана медицинская помощь, он госпитализирован.

Солдат-срочник, который был за рулем машины, находится в воинской части. Пострадавший — в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое, сообщили журналисты в Витебской больнице скорой помощи.

За последние месяцы это не первый случай, связанный с травмированием военнослужащих в 103-й гвардейской воздушно-десантной бригаде, которую называют показательной.

В декабре 2018 года старший сержант Алексей Романенко приказал младшим по званию сделать кувырок через металлическое ограждение, при этом одного из них ударил ногой, а второй военнослужащий во время кувырка сломал ключицу. Романенко уволили в запас, по контракту он проработал примерно полгода, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту превышения власти, сопряженного с насилием.