Жена Владимира Зеленского рассказала о его трудностях с украинским языком 14 22.04.2019, 16:08

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Семья кандидата в президенты ищет преподавателя украинского языка, чтобы усовершенствовать свои знания.

Об этом жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена рассказала в интервью BBC news Украины, сообщает сensor.net.

"Конечно, мы знаем украинский язык и свободно разговариваем. Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо. В последнее время он постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением. Поэтому трудно", - сказала Зеленская.

Она подчеркнула, что невозможно ничего изменить в прошлом: "Так случилось. Я услышала украинский язык впервые во втором классе на уроке украинского языка от учительницы. Конечно, у нас были родственники, которые говорили на суржике. Все все понимали, но погружаться в литературный украинский язык мы начали уже в школе".

Зеленская также сообщила, что в настоящее время ищут для ее супруга преподавателя по украинскому языку, который бы помог набрать ему скорость

"Сейчас, конечно, Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость. Ведь посмотрите, Петр Алексеевич говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы. Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не своим языком.

Мы над этим работаем и, я думаю, что он догонит темп. Важно, чтобы вокруг разговаривали на украинском, у них в штабе уже говорят только на украинском", - добавила она.