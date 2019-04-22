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Джефф Плэтт: Мне хотелось быть частью команды, которая вернется и реабилитируется

  • 22.04.2019, 17:32
Джефф Плэтт

Канадский хоккеист с белорусским паспортом рассказал о вызове в сборную.

Форвард «Йокерита» и сборной Беларуси Джефф Плэтт сообщил, что с воодушевлением принял предложение о вызове в сборную, пишет «Трибуна».

«Все хорошо. Рад быть здесь. Я с воодушевлением воспринял вызов в сборную. Неплохо потренировался дома и прошел там восстановительные процедуры, поэтому все хорошо.

К сожалению, в прошлом году сборная выступила неудачно, мы вылетели во второй дивизион. Поэтому мне хотелось быть частью команды, которая вернется и реабилитируется», – сказал Плэтт.


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