Во Франции появится памятник отряду партизанок, треть из которого были белорусками 1 22.04.2019, 17:39

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Фото: embassybel.ru

Командовали отрядом также наши соотечественницы.

Во французском городе Тиль появится памятник в честь единственного в истории полностью женского партизанского отряда. В нем было 37 женщин, причем каждая третья — белоруска. Проект памятника презентовали в Москве, сообщает Посольство Беларуси в России, пишет tut.by.

Женский отряд «Родина» был сформирован из 37 женщин (родом из СССР и не только), которые бежали из концентрационного лагеря «Эрувиль» во Франции и присоединились к силам Движения Сопротивления. Треть девушек в отряде были белорусками, как и командиры отряда — Надежда Лисовец и Розалия Фридзон.

В посольстве Беларуси в России показали макет памятника, который откроют в городе Тиль при участии белорусской и российской дипмиссий к дате освобождения Франции.

«Памятник в виде трехметровой женской фигуры с карабином в руках установят на месте, где находился концлагерь „Эрувиль“, из которого бежали его узницы, — сказал на презентации автор памятника, народный художник России и скульптор Владимир Суровцев. — В этом лагере нацисты в рудниках развивали мощности подземного завода по производству реактивных ракет „Фау“, которыми обстреливали Великобританию. Для многих эти шахты стали братской могилой…».

Известно, что Надежда Лисовец, одна из командиров отряда, попала в концлагерь «Эрувиль» из Минска, где содержала явочную квартиру для подпольщиков и партизан, осуществляла связь с партизанским отрядом «Мститель» и Логойским подпольным райкомом компартии Беларуси. А ее напарница, Розалия Фридзон, попала в лагерь после ареста сотрудниками гестапо на явочной квартире в Минске; она была связной партизанской бригады имени П.Пономаренко.

После побега из концлагеря во Франции девушки сформировали женский партизанский отряд, где со всеми участницами произносили клятву. Она стала широко известна после освобождения Франции:

«Выполняя свой долг перед Родиной, я обязуюсь самоотверженно служить интересам французского народа, на чьей стороне я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду защищать моих братьев-французов в борьбе против общего врага».

После войны в звании лейтенантов французской армии и награжденные французскими орденами Надежда Лисовец и Розалии Фридзон вернулись в Беларусь. В 1966 году президент Франции Шарль де Голль находился с визитом в СССР и попросил устроить ему встречу с белорусско-французскими героинями. Женщины прибыли в Москву и прославленный французский генерал отдал им честь и пожал руки.

«Презентация памятника „Родина“ в нашем посольстве в год 75-летия освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков и его последующая установка во Франции, несомненно, послужит укреплению дружественных международных связей. А также — сохранению исторической правды о совместной борьбе против фашизма», — отметил старший советник, руководитель Делового и культурного комплекса посольства Беларуси в России Василий Черник.