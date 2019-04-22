Батюшка-блогер записал видео о сталинизме и Куропатах 4 22.04.2019, 18:09

Александр Кухта

Молодой православный священник снял ролик в урочище.

Александр Кухта — молодой православный священник, который служит в одной из церквей под Минском. Он ведет на Youtube блог, который называется «Batushka ответит», где рассуждает о светских и духовных делах. 16 апреля он выложил видео, в котором рассуждает о сталинизме, сообщает «Радыё Свабода». Ролик был снят в Куропатах.

— Совершенно неважно, сколько здесь лежит людей на самом деле: 250 тысяч, 30 тысяч или «всего лишь семь», — говорит священник, стоя в Куропатах. — Меня очень удивляет аргумент о том, что сталинский режим совсем не кровавый, а очень даже милый и плюшевый, потому что «он репрессировал не полстраны, а всего лишь 3 миллиона 700 тысяч». И что? Человеческая кровь — это не нефть, она не меряется баррелями, кубометрами или литрами. От того, что режим пролил на десяток кубометров крови меньше, он не становится менее преступным. Как вообще можно торговать человеческим мясом? Даже если предположить, что жертвой режима стал один-единственный невинный человек, то это уже преступление. Потому что логика давайте замочим одного, чтобы миллионам жилось хорошо" не работает, это нечеловеческая логика".

Сегодня многие пытаются забыть о репрессиях и их жертвах и буквально выкорчевывают всякую память о них, но такое не может закончиться ничем хорошим, потому что невыученные уроки истории имеют свойство повторяться, — говорит он на видео.