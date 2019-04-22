Трамп пообещал залить рынок саудовской нефтью 22.04.2019, 18:13

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ФОТО: FORTRADER.ORG

Белый дом официально объявил об окончании переходного периода санкций против Ирана.

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК с лихвой возместят поставки иранской нефти, которые уйдут с рынка в результате восстановления санкций США. Об этом президент Штатов Дональд Трамп заявил в twitter спустя несколько минут после того, как Белый дом официально подтвердил, что исключения из антииранских санкций, предоставленные 8 странам, покупавшим нефть у Тегерана, больше предоставляться не будут, передает finanz.ru.

Заменить иранскую нефть, экспорт которой за год уже упал в 2,5 раза и составил в апреле всего 1 млн баррелей в сутки, помимо Саудовской Аравии готовы Объединенные арабские эмираты, а также сами США, говорится в заявлении администрации Трампа: на апрель 2019 года Штаты продолжали держать лидерство в мировой добыче с показателем 12 млн баррелей в сутки и, по прогнозу Минэнерго, достигнут отметки в 13 млн баррелей к 2020 году.

Саудовская Аравия будет координироваться со своими партнерами по обеспечению необходимых поставок нефти обеспечения для потребителей, заявил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

По его словам, Эр-Рияд проведет тщательный мониторинг ситуации на нефтяном рынке в связи с антииранскими санкциями и в течение нескольких недель проведет консультации с другими производителями и потребителями с целью не допустить дисбаланса сырьевых потоков.

По данным Bloomberg, на март крупнейшим покупателем иранской нефти оставался Китай - он импортировал почти две трети всех объемов, или 613 тысяч баррелей в сутки. Еще 258 тысяч баррелей в день закупала Индия, 180 тысяч - Япония, 97 тысяч - Турция. Около 226 тысяч баррелей уходили в неизвестном направлении.

Если Япония и Южная Корея, скорее всего, подчинятся приказам США и перестанут покупать иранскую нефть, то Китай, вероятно, сохранит импорт в целях национальной безопасности, отмечает управляющий директор Petromatrix Оливье Жакоб.

Сокращение экспорта иранской нефти до нуля неизбежно приведет к военной эскалации в Персидском заливе, а это спровоцирует скачок цен на нефть, предупреждает он.

Отсутствие послаблений усложнит для ОПЕК соблюдение режима сокращения поставок и с большой вероятностью приведет к развалу соглашения ОПЕК+, участники которого «физически и политически реагируют на США», говорит Жакоб: «физически - рост американской сланцевой нефти, а политически - на внешнюю политику».

Уже введенные меры против Тегерана уже привели к значительному сокращению доходов иранского режима заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

«До введения наших санкций, Иран получал 50 млрд долларов в год. По нашим расчетам сегодня режим получает 10 млрд», - сказал Помпео, добавив, что цель остается прежней - лишить Иран средств, которые «используются, чтобы дестабилизировать Ближний Восток, и подтолкнуть Иран к тому, чтобы он начал вести себя как нормальное государство».

Тегеран в ответ на решение США вернулся к политике военных угроз. Как заявил командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири, иранская армия готова перекрыть Ормузский пролив, через который из ближневосточных стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт, ежедневно проходят танкеры несущие на борту около 20 млн баррелей нефти - пятую часть мировой добычи, или треть мировых поставок на экспорт.