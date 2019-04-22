Лукашенко и Путин поговорили по телефону
- 22.04.2019, 18:20
Правители обсудили «текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества».
Пресс-служба Кремля проинформировала о телефонном разговоре правителей России и Беларуси, передает interfax.by.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.
Подробности разговора в сообщении не приводятся.
В пресс-службе белорусского диктатора в свою очередь сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Среди прочего правители обсудили международную повестку дня.
Последний раз Путин и Лукашенко разговаривали по телефону около месяца назад - 26 марта. Тогда пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе разговора были "рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках “союзного государства", а также "затронута тематика интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза".