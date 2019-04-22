За 2018 год в белорусской армии покончили с собой четыре военнослужащих 1 22.04.2019, 18:23

Фото: tut.by

В 2017 году в армии совершили суицид пятеро военнослужащих.

За 2018 год четверо военнослужащих белорусской армии покончили жизнь самоубийством. Двое из них — солдаты срочной службы, ещё двое — прапорщики-контрактники. Об этом рассказал Еврорадио официальный представитель Министерства обороны, полковник Владимир Макаров:

“Двое военнослужащих срочной военной службы, фамилии которых известны. И двое военнослужащих, проходящих службу по контракту, которые [покончили жизнь самоубийством] во внеслужебное время, и это было связано с сугубо личными мотивами”, — рассказал Макаров.

Информация о трёх из четырёх случаев самоубийства появлялась в прессе. 6 сентября в военной части №33933 в Слониме найден повешенным рядовой Александр Орлов. Через два дня, 8 сентября, в лесу под Гродно нашли тело 26-летнего солдата-срочника Сергея Ясюкевича. 22 июня 2018 года в одной из частей полоцкого гарнизона покончил жизнь самоубийством прапорщик Алексей Сегодняев.

О четвёртом военнослужащем, также прапорщике-контрактнике, Владимир Макаров подробнее не рассказал: “Мы такую информацию не даём. Это было во внеслужебное время, дома, по семейным обстоятельствам”.

В 2017 году в армии совершили суицид пятеро военнослужащих, в том числе рядовой Александр Коржич. Резонансное дело о его гибели начали рассматривать в августе 2018-го. Виновными в доведении Коржича до самоубийства признаны трое сержантов: Евгений Барановский, Антон Вяжевич и Егор Скуратович. Они получили 9, 7 и 6 лет колонии соответственно.