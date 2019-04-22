Садовый объяснил, почему Львовская область поддержала Порошенко 22.04.2019, 18:24

АНДРЕЙ САДОВЫЙ

Мэр Львова прокомментировал результаты выборов президента Украины.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко получил большинство голосов у жителей Львовской области, так как твердо говорил о ЕС и НАТО.

Об этом сообщает Громадське.

По словам Садового, львовяне хотят четкого курса на ЕС и НАТО, на чем акцентировал Порошенко.

“Львов - самый большой украиноязычный город мира, и Львов очень переживает. Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко курсу Европа - ЕС - НАТО, и наверное от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко об этом говорил твердо. Каждый день, системно”, - сказал Садовый.

Мэр города допустил, что если Зеленский один из первых визитов сделает во Львов, и будет открытый разговор с львовским истеблишментом, то “он будет иметь поддержку и понимание”.

Садовый также отметил, что его политическая сила в парламенте готова поддерживать инициативы Зеленского-президента.

“Позиция Самопомощи в парламенте является твердой. Мы будем поддерживать все законы, которые будут полезны для государства. Мы это делали на протяжении всей каденции, будем делать до конца этой каденции. Надо служить людям, которые тебя выбирают. Если он хотя бы на миллиметр сойдет с проукраинского курса, его ждет беда”, - добавил Садовый.

Ранее сообщалось, что 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.

Согласно Национальному экзитполу, Зеленский побеждает с результатом в 73,2% голосов. В свою очередь Петра Порошенко поддержали 25,3% избирателей.