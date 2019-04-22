Они выбрали Свободу 1 Григорий Амнуэль

22.04.2019, 18:44

Народ может превращаться в граждан.

Всё. С пропагандистским улюлюканьем по поводу того, что граждане России и Украины тождественны, можно закончить. В Украине граждане — все от Президента до простого гражданина — доказали, что они выбрали Свободу и, главное, понимают, что это такое. В России, возможно, это ещё предстоит сделать в будущем.... Время, и только время сможет показать, случится это, нужно это гражданам — или нет. Пока аксиому "Украина не Россия" следует считать окончательно доказанной.

Разумеется, дело не в том, что Украина выбрала нового Президента Владимира Зеленского, и даже не в том, что он не из политической или чиновничьей номенклатуры советского или постсоветского общества. Дело в том, что Украина ещё раз на том самом постсоветском пространстве, не желающем идти кремлёвским путём, доказала, что народ может превращаться в граждан. И никакие в этих странах не диктаторские, тоталитарные режимы, а всё более и более человеческие. Поясню: в этих странах граждане, ещё раз подчеркну, от президента до обычного гражданина, имеют право! В том числе и избирать и быть избранными.

Ранее это доказала Грузия. Где "сумасшедшего диктатора" Михаила Саакашвили в ходе демократических выборов сменил другой Президент. А ведь известно: диктаторы выборы не проигрывают. Не верите, попробуйте привести пример как в истории, так и в мировой политике. Они либо сами уходят от власти и передают ее своему преемнику, обычно уже демократическому, гражданскому (смотри примеры Франко в Испании или Пиночета в Чили), либо их выносят вперед ногами (примеры — Сталин, Мао Цзэдун) или ещё хуже — свергают с известными последствиями (Чаушеску, Каддафи, Садат...).

Опять же, возможен вариант, когда, вовремя почувствовав дуновение ветра и собственную, наступающую, пусть и позже, чем у обычных граждан (президентская медицина везде лучше), старость, передают власть преемнику. Наиболее яркий случай последнего времени — Казахстан и поступок Назарбаева. Безусловно, ни Саакашвили в Грузии, ни Порошенко в Украине никакими диктаторами не были. Президентами с широкими полномочиями — да, властными людьми — возможно, но диктаторами, в чём их любили обвинять в российской пропаганде, — нет. Почему? Думаю, потому, что граждане Грузии и Украины — из бесправного, послушного электората под влиянием цивилизации превратились в Граждан, имеющих своё мнение и право его выражать, в том числе и во время выборов. Кстати, в Украине с 1991 года, т.е. менее чем за 30 лет, сменилось уже 5 президентов. Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко, сбежавший от своего народа и тепло живущий в "ростовских степях" ближнего Подмосковья золотобатонный Янукович тоже должен быть поставлен в этот ряд, хотя его заигрывания с московской властью привели к тому, что, в отличие от остальных президентов, места ему в Украине нет, за исключением тюрьмы.

Хорошим ли будет президент В. Зеленский — решит народ Украины, но симптоматично, что уже сейчас он считает своим долгом заявить: "Я становлюсь Президентом Украины на один срок!" Напомню, Д. Медведев в своё время такого заявления не делал. Хотя, зная историю, мог бы. Это было бы честнее по отношению к своим гражданам. Но поскольку наглядно власть в России неукоснительно демонстрирует, что она власть и имеет право делать все, что она хочет, не считаясь с мнением граждан, а считаясь только с цифрами, дающимися электоратом, то ни Медведеву, ни власти это даже в голову не приходило. Зачем бисер метать, когда народ в России по-прежнему безмолвствует. Покорно вкушает ежедневную порцию политической жвачки пропаганды, рассказывающей ему о том, как он счастливо живёт и как плохо живут во всем остальном мире. Да, конечно, мы не в КНДР, но так рьяно идём в ту сторону, что, учитывая их тенденции стать частью открытого мира, в один "прекрасный" день можем и их обогнать в соревновании за последнее место. Хотим ли мы этого? Видимо, пока как минимум относимся к этому без отрицания.

Ну да ладно, с представителями диктаторских правил на тех или иных телеэкранах или у тех или иных микрофонов, всё понятно. Они упиваются своею ролью властителей народных дум. Коли народу это нравится — пусть так будет. Конечно, хотелось бы, чтобы было поприличнее, без мата, без драк, без оскорблений и быдлячества, но что поделать — героев формирует общество. Да и что взять с пропагандистов, приученных угождать власти, если даже властные товарищи обоих полов позволяют себе с высоких трибун и из тёплых кресел, где они представляют государство, т.е. всех граждан России, подобную лексику и подобное поведение. Поэтому, подходя к завершающей точке, постараюсь максимально точно процитировать тов. Захарову М.: "У нас в России, слава Богу, такие выборы невозможны!"

P. S. Были у выдающегося венгерского кинорежиссера Миклоша Янчо фильмы "Szegénylegények" — "Без надежды" (1965)[1] и "Csend és kiáltás" ("Тишина и крик") (1967). Первый был в советском прокате сильно сокращённым по метражу и времени, второй советская власть вообще народу не показывала, чтобы не задумывался. В них практически не произносят ни одного слова. Можно ещё резче выразиться, да и отчётливей, что сделал А.С. Пушкин в финале "Бориса Годунова" (1831) — НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ! Написано в ХIХ веке, на дворе ХХI... Обретём дар речи, возможно, и жить будем по-другому.

[1] "Без надежды" — первый фильм Янчо, заслуживший международное признание. В 1966 году фильм был включён в программу Каннского фестиваля, однако не получил никаких наград. Зрителями фильм воспринимался как частичная аллегория на ужесточения, последовавшие за подавлением антикоммунистического восстания 1956 года. Исходя из этого, чтобы получить разрешение на демонстрацию фильма в Каннах, Янчо пришлось заявить публично, что фильм не имеет никакого отношения к недавним событиям в стране, хотя, как он говорил позднее, "все знали, что это неправда".

Григорий Амнуэль, kasparov.ru