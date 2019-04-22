ЕАБР: В Беларуси ускорится рост цен 1 22.04.2019, 18:46

Также в Беларуси замедлятся темпы прироста ВВП.

В 2019 году в Беларуси замедлятся темпы прироста валового внутреннего продукта, а вот темпы роста инфляции, напротив, ускорятся. Об этом говорится в апрельском макрообзоре Евразийского банка развития.

В ЕАБР полагают, что завершение фазы восстановления экономики снизит темпы прироста ВВП страны до 1,5%. Также прогнозируется замедление роста потребительского спроса, так как снизятся темпы увеличения зарплат и кредитная активность граждан. Сдерживать инвестиционную активность будут и более жесткие условия банковского кредитования, тогда как замедление экономического роста в России и Евросоюзе будет сдерживать рост белорусского экспорта.

Ключевым риском для белорусской экономики в анализе называется геополитическая напряженность в регионе, когда потенциальное усиление западных санкций относительно России может негативно повлиять и на Беларусь.

Инфляция в 2019 году, по мнению авторов обзора, составит 5,7%, что больше целевого ориентира Нацбанка – 5% за год.

В 2019 году белорусский рубль будет ослабляться умеренными темпами. В среднесрочном периоде ослабление национальной валюты сохранится, так как инфляция в Беларуси более высокая по сравнению с основными торговыми партнерами.

Что касается роста курсов валют, то основные риски для рубля лежат в геополитике, так как курс белорусской валюты к доллару сильно зависит от курса российского рубля, подытожили в ЕАБР.