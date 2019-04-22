Андрей Санников: Украина должна проявить политическую волю в отношениях с Беларусью 3 22.04.2019, 19:12

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Андрей Санников

Необходимо принципиальное отношение к диктатуре.

Руководитель гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты страны, бывший заместитель министра иностранных дел, политзаключенный Андрей Санников в интервью информационному агентству «Украинские национальные новости» рассказал, чего ждет от Владимира Зеленского в отношениях с Беларусью.

«Думаю и для вас, и нас важно, чтобы Украина не просто продолжила свой курс на сближение с Европой, но достигла бы уровня необратимости демократических и рыночных преобразований. В этом плане Беларусь является своеобразной «лакмусовой бумагой». Нельзя демонстрировать стремление к демократии только «на экспорт» и в то же время поддерживать диктатуру Лукашенко, иметь с ним совместный бизнес, в том числе и на войне. Мы ожидаем принципиальное отношение к диктатурам, к нарушению прав человека это и будет показателем зрелости демократии в Украине. Думаю, что Лукашенко будет настойчиво стремиться побыстрее завести отношения с новым президентом, чтобы сохранить свой «серый бизнес», будет разыгрывать роль союзника и посредника, на самом деле помогая Кремлю достигать своих целей в Украине. Наверняка будут звучать голоса западных «полезных идиотов», советующих поддержать Лукашенко из-за «сложной геополитической ситуации».

Хотелось бы, чтобы не только новый президент, но и новая власть, которая, надеюсь, будет работать в режиме сотрудничества, а не противостояния, не поддавалась на уловки опытного интригана Лукашенко и проявила политическую волю в отношениях с Беларусью. Сегодня именно Украина находится на передовой борьбы за свободу в нашем регионе. Ваша свобода, независимость и демократическое развитие — это и наше будущее», — сказал белорусский политический и общественный деятель Андрей Санников.