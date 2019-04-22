Украинская мечта России 8 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

22.04.2019, 19:33

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Антон Орехъ

Смешные выборы, говорите?

Абсолютно неважно, почему победил Зеленский и что он теперь будет делать. Это не наша проблема. Украина выбрала президентом этого мужчину и пусть Украина теперь с ним живет и разбирается в его поступках. Важно совсем другое: как это у них получается?

Нам бессмысленно сравнивать себя с Америкой или какой-то нормальной страной, где традиции демократии, выборов и сменяемости власти существуют иногда столетиями. А вот с Украиной мы сравниваем себя поневоле. Ведь такие же люди, как и мы, выросшие в одной с нами стране, с похожими привычками, характером, достоинствами, комплексами. Говорящие в массе своей на том же русском языке – как и оба главных кандидата в президенты, для которых украинский язык явно запасной.

Но получается, что нет никакого чуда в том, чтобы действующий президент действовал всего один срок. Чтобы продолжительность этого срока не менялась в произвольном порядке. Чтобы сменил его не пародийный преемник, а реальный конкурент. Мы вообще не понимаем, как это может быть, чтобы президент проиграл! Чтобы вообще был какой-то второй тур даже! Чтобы мы сегодня обсуждали не карусели, вбросы, открепительные талоны и не рассматривали кадры с порнографией на избирательных участках, а говорили о том, что глава государства уходит после поражения на выборах. Что подавляющее большинство избирателей не просто недовольно властью, но и имеет возможность эту власть отправить на отдых, выбрав другую.

Украинцы не задают вопрос, мол, как же это так, откуда взять другого кандидата, да за кого голосовать вообще, кроме нынешнего лидера? Они доказывают, что выбор есть и выбор есть всегда и что у человека, который правит страной, даже в последний момент может появиться достойный соперник. И можно сколько угодно тут изгаляться над КВН-овским прошлым Зеленского, над веселыми дебатами на стадионе и всячески делать вид, что украинские выборы – это несерьезно. Но эти выборы реально существуют, они настоящие и граждане имеют реальное избирательное право, которого давно уже нет в России.

Смешные выборы, говорите? А у нас – несмешные? У нас все по-взрослому? Вот с этими 96% на Кавказе и этими бабами из учительской, которые впихивают под камерами пачки бюллетеней в урну? Вот так-то оно ведь намного лучше, правда? У нас не будет дебатов на стадионе – у нас их просто не будет. И второго тура не будет. И неизвестно, доживем ли мы вообще до какого-то другого человека в Кремле, кроме нынешнего. И вот это действительно серьезно. И эта проблема должна волновать нас в первую очередь. А Украина разберется и решит сама. Окажется плохим Зеленский – выберут еще кого-нибудь. Для них это уже привычка, у них иначе уже, наверное, и не бывает. А для нас это – по-прежнему мечта и абсолютная фантазия.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»