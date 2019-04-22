Как в Беларуси на продавцов вешают громадные недостачи 4 22.04.2019, 19:55

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В Беларуси продавец – одна из самых дорогих профессий.

Устроился на работу, поставил подпись в договоре, что ты материально ответственный, – и ответственность появится. Все, чего недосчитались во время инвентаризации, руководство взыщет с работников. Суммы недостачи могут быть больше, чем зарплата. И доказать, что ты ничего не брал, – надежды мало, пишет «Белсат».

«Через месяц после приема товара у нас вышло 5700 рублей недостачи», – говорит бывшая заведующая магазина Юлия Пуцко.

В прошлом году Юлия пришла работать заведующей «Детского мира». Магазин принадлежит Щучинскому райпотребсоюзу. Заработок женщины был 280 рублей. Отработала месяц и ушла, имея задолженность 2850 рублей. Недостачу разделили между Юлией и ее коллегой.

«В торговлю больше не хочу идти, и не верю людям, и не буду вообще верить, потому что за месяц работы я получила одну зарплату, а надо отдать 10 таких зарплат», – говорит Елена Бакун, которая работала в «Детском мире» продавщицей .

Когда Елена и Юлия устраивались на работу в «Детский мир», а бывшие продавцы увольнялись, – руководство, как и полагается в таких случаях, проводило инвентаризацию. Продавщицам, на смену которым пришли Юлия и Елена, насчитали недостачу 1700 рублей. Женщины утверждают, что результаты той проверки поддельные. Ведь досконально ревизоры ничего не проверяли.

«Во время ревизии то больше по количеству товаров мы видели, то по ценам. Но мы за всем уследить не могли», – рассказывает Юлия Пуцко.

Когда приступили к работе, женщины сразу заметили нарушения. Например, во время ревизии приняли ящик с красками, где по документам каждая из двадцати коробок красок стоила четыре с половиной рубля. В действительности в ящике часть красок стоила втрое дешевле.

«Нам, оказывается, передали поношенную одежду, которую их дети носили, и они принесли в магазин. Товар, стоимость которого была завышена в три или два раза. Кофточка стоила на самом деле 14 рублей, а у них она – по 33 рубля», – рассказывает Юлия Пуцко, бывшая заведующая магазином.

Юлия с первых дней работы просила руководство провести еще одну инвентаризацию. Но ревизоры пришли только через месяц. Женщины под давлением руководства подписали акты ревизии. Ведь поверили руководству, что то во всем разберется. Но разбираться никто не стал. Тогда Юлия и Елена обратились в суд. Надеются, что в суде их услышат и найдут тех, кто действительно виноват.

«Чтобы суд вообще отменил – единичные случаи. Обычно взимают. Может до 30 процентов суд убрать, какую-то небольшую сумму повесить на руководство. А все остальное ложится на плечи продавцов», – комментирует Юрий Беляков, юрист независимого профсоюза РЭП.

Украла и закопала в поле?

Татьяна Мухля работала продавщицей в Щучинском районе. Сначала в одном магазине, а когда тот снесли, работницу перевели работать в соседнюю деревню. Татьяна целый месяц просила ревизоров приехать, но визита не дождалась. И чтобы товар не испортился, вместе с коллегами перевезла его на новое место работы.

«На суде руководство говорило, что я товар в поле закапала», – рассказывает Татьяна Мухля.

Через поле на новое место работы Татьяна перевезла товара на 5000 рублей. Это было в 2016 году. А когда дождалась ревизоров, которых сама и позвала, выяснилось: женщина должна доложить в кассу более 2000 рублей. Руководство обвинила ее в краже: мол, недостача появилась, ведь Наталья украла часть товара, когда перевозила его.

«Второго числа я приехала, поставила кассовый аппарат, наработала, получила кассовые документы, и тогда я увидела, что идет несовпадение с деньгами, товарами и записями», – говорит Татьяна.

Согласно кассовой книге, у Татьяны не хватало более 1800 рублей. Женщина уверена, что ее подставили: дали не новый кассовый аппарат, как обещали, а тот, в который уже была вбита большая сумма. Она и составила основную часть недостачи. Еще несколько сотен рублей набежало из-за испорченных продуктов. Все это женщина пытается уже 2 года доказать в суде. Но ничего не получается: суд простил ей 30 процентов и взимает 1400 рублей.

«Судья сказала, что такие недостачи, в таких крупных размерах, такие частые недостачи – это болезнь государственных магазинов», – говорит Татьяна Мухля.

Продавец – материально ответственное лицо. Поэтому, чтобы не пришлось выплачивать недостачу, не нужно подписывать актов ревизии, если вы с ними не согласны. Стоит пересчитывать товар, который приходит в магазин. Если продавец заметил, что вместо, например, 20 единиц товара пришло 15, не нужно принимать его. Верните на склад и пишите служебную записку о несоответствии. Иначе за 5 единиц, которые не довезли, придется заплатить из собственного кармана.