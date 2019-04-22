Сидоренко: Рассматриваем возможность появления в национальной команде игроков из юниорской сборной 1 22.04.2019, 20:10

Андрей Сидоренко

Фото: Сергей Шелега

Главный тренер сборной Беларуси допустил возможность приглашения в команду на ЧМ в Казахстане игроков юниорской сборной.

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко на большой пресс-конференции допустил возможность приглашения в команду на чемпионат мира в Казахстане игроков юниорской сборной, передает pressball.by.

- Может ли в сборной появиться кто-то из юниорской команды?

- Рассматриваем такую возможность. Кто именно? Узнаете. Пусть ребята пока играют.