Сидоренко: Рассматриваем возможность появления в национальной команде игроков из юниорской сборной

Сидоренко: Рассматриваем возможность появления в национальной команде игроков из юниорской сборной1
- 22.04.2019, 20:10
Главный тренер сборной Беларуси допустил возможность приглашения в команду на ЧМ в Казахстане игроков юниорской сборной.
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко на большой пресс-конференции допустил возможность приглашения в команду на чемпионат мира в Казахстане игроков юниорской сборной, передает pressball.by.
- Может ли в сборной появиться кто-то из юниорской команды?
- Рассматриваем такую возможность. Кто именно? Узнаете. Пусть ребята пока играют.