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Сидоренко: Рассматриваем возможность появления в национальной команде игроков из юниорской сборной

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  • 22.04.2019, 20:10
Андрей Сидоренко
Фото: Сергей Шелега

Главный тренер сборной Беларуси допустил возможность приглашения в команду на ЧМ в Казахстане игроков юниорской сборной.

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко на большой пресс-конференции допустил возможность приглашения в команду на чемпионат мира в Казахстане игроков юниорской сборной, передает pressball.by.

- Может ли в сборной появиться кто-то из юниорской команды?

- Рассматриваем такую возможность. Кто именно? Узнаете. Пусть ребята пока играют.


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